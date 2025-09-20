Mexicanas crean patente internacional de biométricos caninos; así funciona la app Kronos

La doctora con especialidad en biomedicina Laura Guillermina Marrojo García y Viridiana Hernández, doctora y experta en Inteligencia Artificial, crearon un algoritmo que con ayuda de biométricos caninos podrá identificar y localizar en tiempo real a perros perdidos dentro de nuestro país.

En entrevista exclusiva con adn Noticias, las creadoras de la aplicación Kronos detallaron que este algoritmo de Inteligencia y visión Artificial, funciona a base del registro de las mascotas con la captura tipo escáner de la nariz de los perros, lo cual genera una base de datos en una nube especial de la plataforma.

¿Para qué servirá la app Kronos de biométricos caninos?

Se señala que con este registro ante la app, las personas podrán encontrar a sus mascotas en tiempo real en caso de que se pierdan, además de que se podrá contar con el registro clínico de los animales de compañía.

Pensemos, esperemos que nunca les pase, pero en caso de que su mascota se extravíe y esté registrado (en la plataforma) y una persona la encuentre, en ese momento se podrá hacer la identificación y se envía un mensaje con la ubicación del perro, además de que abre un chat privado para poder hacer la reconciliación -señaló Laura García.

¿Qué tipo de perros pueden contar con sus biométricos en la app?

La aplicación Kronos con biométricos caninos se podrá utilizar en cualquier tipo de perro ya sea de raza o mestizo, pues gracias a que la huella de la nariz de los lomitos es únicas, se podrá generar un registro personalizado para cada ejemplar.

Es importante señalar que se informó que las pruebas de esta aplicación se realizaron en albergues con más de mil perros, por lo cual se comprobó su efectividad en cualquier tipo de caso.

¿Cuándo sale la app Kronos de biométricos caninos?

A pesar del anuncio sobre este algoritmo único en el mundo y con patente a nivel internacional, es importante señalar que aún no está disponible en tiendas de iOS o Android, pues se estima que esté saliendo al mercado en diciembre de este mismo 2025.

Precio de la app Kronos

De acuerdo con los anuncios iniciales de las creadoras de esta plataforma con biométricos caninos, la aplicación Kronos no tendrá ningún tipo de costo en las tiendas de los dispositivos inteligentes, por lo cual todas y todos los mexicanos podrán contar con esta herramienta para el cuidado de sus mascotas .

