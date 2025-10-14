Playas de Tulum son reabiertas al público pero con ciertas reglas y restricciones que disgustan

Diego Castañón, alcalde de Tulum, lanzó el programa “Acceso a la Playa para todas y todos”, cuyo objetivo es incrementar las visitas a este destino del caribe mexicano donde se ha registrado una baja de turistas.

El funcionario morenista dijo que consultó a hoteleros y comerciantes sobre el programa antes de presentarlo, sin embargo ha generado controversia debido a los límites impuestos. ¿De qué se trata? En adn Noticias te explicamos.

Requisitos para entrar a las playas de Tulum

Mediante un video en redes sociales, el alcalde explicó su plan que consiste en la gratuidad en el acceso a las playas, pero que tiene una gran particularidad:

“Todos los turistas nacionales, internacionales, los locales pueden venir a visitarnos y sin costo alguno, no pueden venir obviamente con alimentos ni bebidas, ni con hieleras ni con sombrillas, con nada. Si quieren consumir, tienen que consumir en este gran lugar que es La Eufemia, que es un lugar que ya tiene muchos años aquí en Tulum”, indicó.

El programa busca asegurar que los turistas realicen sus compras en los comercios locales, contribuyendo de esta manera al impulso económico de la zona. No obstante, la respuesta ha sido negativa, pues los usuarios sostienen que violan el principio constitucional que garantiza la libre circulación a lo largo de las costas mexicanas.

