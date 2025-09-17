Mexicanos se preparan para el Segundo Simulacro Nacional 2025

El próximo 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025 en México con el objetivo de preparar a la población para una emergencia o catástrofe natural.

En la mayoría de los estados del país habrá una hipótesis de un terremoto de magnitud 8.0

En las costas habrá una hipótesis de un huracán

En los estados del norte habrá una hipótesis de incendios forestales