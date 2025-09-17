inklusion.png Sitio accesible
Mexicanos se preparan para el Segundo Simulacro Nacional 2025

El 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025 para promover la cultura de protección civil con el objetivo evitar pérdidas humanas.

Publicado por: Adriana Pacheco

El próximo 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025 en México con el objetivo de preparar a la población para una emergencia o catástrofe natural.

  • En la mayoría de los estados del país habrá una hipótesis de un terremoto de magnitud 8.0
  • En las costas habrá una hipótesis de un huracán
  • En los estados del norte habrá una hipótesis de incendios forestales
