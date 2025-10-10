Ríos desbordados y derrumbes provocan emergencia en la Sierra de Hidalgo; suman más de 16 muertos

Las intensas lluvias registradas en las últimas 48 horas en Hidalgo han dejado un saldo devastador: al menos 16 personas muertas, más de mil viviendas dañadas, 87 derrumbes, 38 deslaves y afectaciones en 59 hospitales y clínicas, según el reporte preliminar del gobierno estatal.

Las zonas más golpeadas son la Sierra, la Huasteca y la región Otomí-Tepehua, donde se han desbordado varios ríos y arroyos, provocando severas inundaciones y el colapso de caminos y puentes.

Al menos 16 personas han muerto en Hidalgo por las intensas lluvias, informaron autoridades estatales

Zonas afectadas tras las lluvias torrenciales en Hidalgo

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, las lluvias más intensas se concentraron en los municipios de Huehuetla, Tianguistengo, Xochiatipan, Zacualtipán, Chapulhuacán y Jacala de Ledezma, donde ya se desplegaron brigadas de emergencia y de rescate.

Activan Plan DN-III y refugios temporales

El gobernador Julio Menchaca informó que ya se activó el Plan DN-III-E y se habilitaron refugios temporales en escuelas y auditorios municipales.

Además, pidió a la población mantenerse informada ante la posibilidad de más lluvias en las próximas horas, pues el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que un frente frío y la interacción con una vaguada seguirán provocando tormentas en el centro y noreste del país.

Huehuetla y Tianguistengo, entre los municipios más afectados

En Huehuetla, el río que cruza la cabecera municipal se desbordó, inundando el centro del pueblo y superando el metro de altura en algunas viviendas. El agua lodosa arrastró automóviles y dejó a decenas de familias sin hogar.

En Tianguistengo, un cerro se derrumbó en la localidad de Joquela, y aunque se reportaron personas atrapadas, las autoridades aún no han confirmado víctimas en el lugar.

En Xochiatipan, el desbordamiento del río Garcés anegó tanto la cabecera municipal como comunidades cercanas, mientras que en Zacualtipán, unas 60 personas resultaron damnificadas por inundaciones en varias colonias. En la 11 de Abril, una vivienda colapsó por la fuerza del agua.

Comunidades incomunicadas y daños en infraestructura

En Jacala de Ledezma, el río Amajac se salió de su cauce y destruyó varios puentes artesanales, lo que dejó incomunicadas a varias comunidades serranas. En tanto, en Chapulhuacán, el poblado de Palo Verde reportó decenas de viviendas anegadas.

La Secretaría de Infraestructura de Hidalgo informó que 71 caminos presentan daños o cierres parciales, y se trabaja para restablecer la conectividad con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

