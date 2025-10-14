República MX: Inundaciones exhiben la crisis de prevención y reviven el fantasma del Fonden

Al 14 de octubre, el balance de las lluvias torrenciales en el país supera las 60 muertes, con Veracruz a la cabeza en afectaciones. Municipios del norte como Poza Rica y Papantla sufrieron graves inundaciones y deslaves.

La presidenta acudió a las zonas afectadas, donde fue recibida con reclamos de damnificados, quienes le exigían ayuda inmediata y el paradero de personas desaparecidas (incluidos dos estudiantes de la Universidad Veracruzana). Ante la presión, la mandataria solicitó “tantita paciencia” y prometió un censo casa por casa que, a cargo de la Secretaría del Bienestar, garantizará la entrega de apoyos como enseres domésticos.

¿Dónde está el Fonden y la prevención?

La crisis ha sido el campo de batalla de la política nacional, centrada en dos críticas clave:

Eliminación del Fonden: La oposición y analistas han condenado el desmantelamiento del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). En Veracruz, el gobierno estatal “resucita” el tema al quedar sin seguro y sin claridad sobre la nueva aseguradora de gobierno que debía sustituir al mecanismo federal. El PRI estatal ha calificado la actuación de Protección Civil como “totalmente deficiente e indolente”.

Negligencia en la Alerta: Sheinbaum ha defendido que “no había ninguna condición meteorológica que indicara lluvia de esta magnitud”, diferenciándola de un huracán. No obstante, académicos de la UV exigen investigar la tragedia y crear un plan integral de prevención que tome en cuenta la vulnerabilidad de las zonas.

