Veracruz devastado por lluvias e inundaciones en Poza Rica; números de emergencia y cómo pedir ayuda

Al menos tres municipios del estado de Veracruz amanecieron bajo el agua este viernes 10 de octubre, pues derivado de las intensas lluvias que se registraron durante esta madrugada, se registraron severas inundaciones en municipios como Poza Rica, Álamo Temapache y Tuxpan al norte de la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, desde las primeras horas de este viernes se activó el operativo de auxilio, atención y apoyo humanitario en el norte del estado, esto derivado del desbordamiento del Río Cazones que dejó miles de casas afectadas.

Las afectacione en Cancún tras el apagón masivo que sufrieron [VIDEO] No solo Cancún; el pasado 26 de septiembre hubo un apagón masivo en toda la península de Yucatán que puso en alerta a las autoridades.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Colonias afectadas por las inundaciones en Poza Rica, Veracruz

Tras varias horas de las afectaciones registradas por las inundaciones en Veracruz, se reportaron que algunas de las colonias más dañadas en el municipio de Poza Rica son las de Ampliación Morelos, La Florida, Gaviotas, Lázaro Cárdenas, Bulla de las Flores, Ignacio de la Llave, además de que la plaza comercial Crystal quedó completamente bajo el agua.

Pese a ello Laura Velazquez Alzúa, titular de la Comisión Nacional de Protección Civil, informó durante la conferencia mañanera que el municipio de Veracruz más afectado es el de Álamo Temapache, pues al momento se registran cinco mil viviendas afectadas, 18 corrientes desbordadas, 35 localidades sin comunicación, 18 derrumbes y vías de acceso bloqueadas por deslaves y caídas de árboles.

Reportan fallas eléctricas en Veracruz tras intensas lluvias

Derivado de las inundaciones en los municipios de Poza Rica y Álamos, medios locales y vecinos de las colonias afectadas han denunciado la falta de energía eléctrica desde la madrugada de este viernes 10 de octubre.

A través de redes sociales, usuarios han mencionado que en colonias como Gabino González, Infonavit las Gaviotas, Hidalgo Amajac, Puerta Siete, así como en Vegas de Soledad, no ha llegado la ayuda por parte de las autoridades.

#Nacional | Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron el desbordamiento del río Cazones en Poza Rica, Veracruz.



La ciudad amaneció sin suministro eléctrico, con viviendas inundadas y cientos de familias afectadas que perdieron sus pertenencias.… pic.twitter.com/36lShhsyoI — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) October 10, 2025

Números de emergencia en Veracruz

Fue el mismo Ayuntamiento de Poza Rica quien mencionó que en caso de requerir ayuda por las inundaciones registradas este 10 de octubre, las y los afectados pueden comunicarse al 782 82 6 34 03 en llamada o bien, escribir al WhatsApp 782 883 76 88.

De igual forma se pueden comunicar directamente con Protección Civil del Estado de Veracruz, esto en el número 800 716 3410.

Pronósticos del clima en Veracruz para el fin de semana del 10 al 12 de octubre

Es importante mencionar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que las lluvias se mantendrán sobre Veracruz al menos hasta el próximo sábado 11 de octubre, esto con intensas precipitaciones y chubascos.

Será hasta el domingo 12 de este mes, que se prevé se detengan las lluvias en el estado de Veracruz.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.