Imágenes impactantes de las inundaciones en Poza Rica, Veracruz

Miles de personas perdieron todas sus pertenencias tras la catástrofe que dejó el desbordamiento del Río Cazones en Poza Rica , Veracruz y las imágenes de las graves inundaciones, que han provocado decenas de muertos y desaparecidos, rápidamente han acaparado la atención nacional.

El Río Cazones se desbordó el viernes 10 de octubre, a consecuencia de las fuertes lluvias, sin embargo, fue en los siguientes días cuando las autoridades y población de los demás estados se dieron cuenta de la magnitud de los daños provocados por las inundaciones.

Poza Rica bajo el agua tras desbordamiento de río

Pese a que la gobernadora Rocío Nahle señaló que se había desbordado el Río Cazones “ligeramente”, en las calles los habitantes vivían una catástrofe, ya que se aferraban a postes de luz y vehículos para no ser llevados por fuerte corriente.

De nada sirvió el paseo en helicóptero de Rocío Nahle.



Ayer dijo que el río Cazones “se desbordó ligeramente” y que estaban “atentos”, pero hoy Poza Rica está bajo el agua, con personas atrapadas.



Su gobierno fue incapaz de evitar el desastre. pic.twitter.com/JE2ErJOTWm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 10, 2025

🚨 Poza rica , Veracruz , Fonden :

Porque así están disfrutando lo votado en Poza Rica, Veracruz.

🚬

La gobernadora @rocionahle decía que el río Cazones no se iba a desbordar.

🤡@PartidoMorenaMx prefiere andar defendiendo a Venezuela y Palestina y México en la mrda.

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻… pic.twitter.com/VeQ2rdoiNW — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) October 10, 2025

Héroes sin capa en Poza Rica

Algunas personas que fueron fotografias durante las inundaciones se convirtieron en símbolo de resistencia y en “héroes sin capa”, ya que pusieron en riesgo su vida para salvar la vida de personas y animales. A la ayuda se unieron algunos comerciantes, quienes prepararon alimentos para los damnificados.

‼️HÉROES SIN CAPA EN POZA RICA‼️



En medio de las fuertes inundaciones que azotan a Poza Rica, Veracruz, rescatistas, ayudan a adultos mayores y salvan a perritos atrapados por la corriente de agua. pic.twitter.com/4XkZnxbPaz — Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) October 12, 2025

En #PozaRica, Veracruz 🇲🇽, un verdadero héroe mostró el tamaño de su corazón 💛 al arriesgar su vida para salvar a un perrito en peligro. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a ayudarlo, lo subió al coche y se aseguró de que quedara a salvo y cuidado.



Gracias infinitas a este señor… pic.twitter.com/oYhQYfsBei — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) October 11, 2025

IPN instala centro de acopio para Poza Rica

Con el objetivo de apoyar a los damnificados de Poza Rica y la Sierra Norte de Puebla luego de las fuertes lluvias , el Instituto Politécnico Nacional (IPN) instaló centros de acopio en sus siguientes instalaciones de la Ciudad de México:

Zacatenco

Casco Santo Tomás



🤝🎒 ¡Hoy, necesitamos de tu ayuda para darle una mano a nuestros hermanos de la Sierra Norte de Puebla y Poza Rica, Veracruz! Solidarízate con donaciones de alimentos, artículos de higiene y alimento para mascotas. ¡Te esperamos en nuestros centros de acopio! #IPNsolidario pic.twitter.com/8H9Z9sleZy — IPN (@IPN_MX) October 11, 2025

Suspenden clases en Poza Rica

La Universidad Veracruzana señaló en un comunicado que se suspenderían las clases en la región Poza Rica-Tuxpan del lunes 13 hasta el 20 de octubre. La institución educativa pidió llamar al teléfono de la escuela 7828286260 en caso de que sus alumnos tengan alguna urgencia o necesite ayuda ante la emergencia.

