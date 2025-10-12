inklusion.png Sitio accesible
México
Nota

Imágenes impactantes de las inundaciones en Poza Rica, Veracruz

Las personas de aferraron a la vida tras el desbordamiento del Río Cazones en Veracruz; los gestos de amabilidad y heroísmo aparecieron como en cada emergencia en México.

Inundaciones en Poza Rica, Veracruz, tras desbordamiento de Río Cazones
@DimeMarkin/X
Actualizado el 12 octubre 2025 08:52hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Miles de personas perdieron todas sus pertenencias tras la catástrofe que dejó el desbordamiento del Río Cazones en Poza Rica , Veracruz y las imágenes de las graves inundaciones, que han provocado decenas de muertos y desaparecidos, rápidamente han acaparado la atención nacional.

El Río Cazones se desbordó el viernes 10 de octubre, a consecuencia de las fuertes lluvias, sin embargo, fue en los siguientes días cuando las autoridades y población de los demás estados se dieron cuenta de la magnitud de los daños provocados por las inundaciones.

Poza Rica bajo el agua tras desbordamiento de río

Pese a que la gobernadora Rocío Nahle señaló que se había desbordado el Río Cazones “ligeramente”, en las calles los habitantes vivían una catástrofe, ya que se aferraban a postes de luz y vehículos para no ser llevados por fuerte corriente.

Héroes sin capa en Poza Rica

Algunas personas que fueron fotografias durante las inundaciones se convirtieron en símbolo de resistencia y en “héroes sin capa”, ya que pusieron en riesgo su vida para salvar la vida de personas y animales. A la ayuda se unieron algunos comerciantes, quienes prepararon alimentos para los damnificados.

IPN instala centro de acopio para Poza Rica

Con el objetivo de apoyar a los damnificados de Poza Rica y la Sierra Norte de Puebla luego de las fuertes lluvias , el Instituto Politécnico Nacional (IPN) instaló centros de acopio en sus siguientes instalaciones de la Ciudad de México:

  • Zacatenco
  • Casco Santo Tomás

Suspenden clases en Poza Rica

La Universidad Veracruzana señaló en un comunicado que se suspenderían las clases en la región Poza Rica-Tuxpan del lunes 13 hasta el 20 de octubre. La institución educativa pidió llamar al teléfono de la escuela 7828286260 en caso de que sus alumnos tengan alguna urgencia o necesite ayuda ante la emergencia.

Veracruz
