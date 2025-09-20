Monzón mexicano sigue provocando lluvias y tormentas hoy 20 de septiembre

Para este sábado 20 de septiembre, el monzón mexicano en combinación con divergencia mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Además, un canal de baja presión prevalecerá en el noreste y oriente del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ingreso de humedad originado por la proximidad de la vaguada monzónica provocará chubascos y lluvias fuertes en el occidente y centro de la República Mexicana.

Onda tropical 33 y su impacto

Por otra parte, se prevé que la onda tropical 33 sea absorbida por la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero.

Además, en interacción con una vaguada en altura sobre el golfo de México e inestabilidad atmosférica originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Efectos esperados por región

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur)

: Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Campeche y Yucatán

: Campeche y Yucatán Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo

: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo Intervalos de chubascos : Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala

: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : Costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

: Costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Nayarit, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Nayarit, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: Zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Recomendaciones para la población

Ante las condiciones meteorológicas adversas, se recomienda a la población:



Mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional

Evitar actividades al aire libre durante las lluvias intensas y tormentas eléctricas

durante las lluvias intensas y tormentas eléctricas No cruzar ríos, arroyos o cuerpos de agua con corriente

Asegurar techos, ventanas y puertas para evitar daños por viento

para evitar daños por viento Seguir las indicaciones de las autoridades locales y de protección civil

Es fundamental estar preparados y tomar precauciones para minimizar los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas actuales.

