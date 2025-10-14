Municipios del Edomex en los que aumentará a 11 pesos la tarifa de transporte público

Este próximo miércoles 15 de octubre entrará en vigor la nueva tarifa del transporte público en el Estado de México (Edomex), por lo cual en municipios como Tultitlán, Ecatepec, Tultepec, Zumpango, Ojo de Agua y demás, se tendrán un incremento en este tipo de servicios.

Sin embargo, serán 27 demarcaciones de la entidad entre las cuales se encuentra Tonatico, Valle de Bravo, Amanalco, Donato Guerra y demás, en los cuales el costo del transporte público se mantendrá en una base de 11 pesos por pasajero.

Lista de municipios del Edomex en donde el transporte público costará 11 pesos

Serán básicamente los municipios del sur del Edomex los que tendrán un aumento a 11 pesos en la tarifa del transporte público , pues el incremento aplicará por 25 centavos a partir de los primeros 10 kilómetros de viaje con base en el costo inicial.

Los municipios mexiquenses en los que aplicará el aumento a 11 pesos son:

Valle de Bravo

Texcaltitlán

Amanalco

Donato Guerra

San Simón de Guerrero

Ixtapan del Oro

Otzoloapan

Ixtapan de la Sal

Santo Tomás

Tonatico

Villa de Allende

Zacazonapan

Almoloya de Alquisiras

Coatepec

Tejupilco

Joquicingo

Malinalco

Ocuilan

Zumpahuacán

Sultepec

Temascaltepec

Tenancingo

Villa Guerrero

Zacualpan

Amatepec

Luvianos

Tlatlaya

¿Cuándo aumentará el costo del transporte público en el Estado de México?

Será a partir de este próximo miércoles 15 de octubre que entrarán en vigor las nuevas tarifas en el costo del transporte público en el Estado de México, el cual tendrá una ligera variación de tres pesos dependiendo el municipio.

De acuerdo con la misma Secretaría de Movilidad mexiquense, la variación en el costo de la tarifa del transporte público se da debido a que los 27 municipios antes mencionados, son considerados como zonas rurales dentro de la entidad.

¿Cómo quedó el aumento al costo de transporte público del Edomex?

La nueva tarifa en el transporte público del Edomex será de un 17% más en comparación con el costo actual, pues el viaje incrementará 25 centavos después de los primeros cinco y 10 kilómetros de distancia dependiendo el municipio.

Y es que en el resto de las 98 demarcaciones del Edomex, el costo del transporte incrementará a 14 pesos de acuerdo con las normativas establecidas por las autoridades correspondientes.

