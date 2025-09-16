Utah busca la pena máxima para Tyler Robinson tras muerte de Charlie Kirk

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, anunció este martes 16 de septiembre que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson , acusado del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah (UVU).

Robinson enfrenta siete cargos, entre ellos asesinato agravado —delito que permite la pena capital—, obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor.

El fiscal calificó el asesinato como una “tragedia estadounidense” y una ofensa contra el libre intercambio de ideas y la paz pública.

Investigaciones revelan el motivo por el que Tyler Robinson disparó contra Charlir Kirk

Según documentos judiciales, Robinson expresó que mató a Kirk porque “difundía demasiado odio”. La investigación reveló que el joven universitario había dejado una nota en su departamento que decía: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y lo voy a hacer”.

Además, se encontraron mensajes en Discord y evidencia de premeditación, como balas grabadas con símbolos antifascistas.

Tras el asesinato, FBI inició una búsqueda del tirador

El atentado ocurrió durante un evento organizado por Turning Point USA en UVU, donde Kirk debatía sobre temas políticos. El activista fue abatido por un disparo en el cuello desde un edificio a unos 130 metros de distancia.

El ataque fue grabado por asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales. Tras el tiroteo, Robinson fue identificado gracias a imágenes de vigilancia difundidas por el FBI.

Su madre lo reconoció y alertó a las autoridades. El joven, de 22 años y residente en St. George, Utah , confesó el crimen a su padre, quien notificó al obispo de su congregación mormona, facilitando su arresto el pasado 12 de septiembre.

Próxima audiencia de Tyler Robinson

Robinson comparecerá este martes a las 17:00 horas (hora de Utah) en una audiencia judicial virtual. Actualmente está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Utah en Spanish Fork.

De acuerdo a medios estadounidenses, se desconoce si cuenta con representación legal.

El asesinato ha generado un intenso debate sobre la violencia política en Estados Unidos . El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el acto como un ataque al ejercicio de la libertad de expresión.

Por su parte, Turning Point USA y aliados políticos han condenado el crimen y exigido justicia.

