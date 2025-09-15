Estados Unidos ataca presuntos narcotraficantes de Venezuela; hay muertos

“¡Atención! Si transportas drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te vamos a cazar!”, escribió Donald Trump a través de la plataforma Truth Social, en donde informó un ataque de las Fuerzas Militares de Estados Unidos a una lancha de narcotraficantes de Venezuela .

Señalan que la embarcación circulaba en aguas internacionales y estaba cargada con droga que iba al territorio norteamericano, pero que lograron interceptarla con un ataque directo que terminó en la muerte de “tres narcoterroristas de Venezuela”, según el mensaje del presidente Trump.

Trump confirma ataque a narcotraficantes de Venezuela

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados previamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, detalló el mandatario.

Aseguró que los narcóticos que transportaba la embarcación son un arma mortal que envenena a los estadounidenses y que representan una amenaza para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de su país. Horas más tarde, aseguró tener evidencia de que dicha lancha llevaba cocaína y fentanilo.

Lograron detener la lancha y ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU resultó herido. Además, Trump cerró con este mensaje: “Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos. Ya no”.

Segundo ataque de Estados Unidos a narcotráfico de Venezuela

El pasado 2 de septiembre, el ejército estadounidense realizó el primer ataque a una embarcación que salió de Venezuela cargada de drogas. En aquella ocasión el secretario de estado, Marco Rubio, confirmó que fue un ataque “letal” contra la embarcación en la zona sur del Mar Caribe.

En aquel ataque, confirmaron que 11 personas murieron, de los cuales, todos pertenecían al Tren de Aragua, otra organización criminal que se ha encargado de distribuir drogas en territorio norteamericano.

