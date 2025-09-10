Atentan contra Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah, activista político cercano a Donald Trump

Durante un evento en la Universidad del Valle de Utah en Estados Unidos, Charlie Kirk fue víctima de un atentado; el activista político fue baleado frente a cientos de personas. El tirador fue detenido por la Policía; mientras que agentes del FBI van en camino al lugar donde ocurrieron los hechos para para apoyar en la investigación, informa Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones.

Everyone please stop what you are doing and pray for Charlie Kirk.



Please.



🙏 — Candace Owens (@RealCandaceO) September 10, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Quién es Charlie Kirk?

Charlie Kirk es un comentarista político y autor conservador estadounidense. Nació el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois. En 2012, fundó la organización Turning Point USA junto con William T. Montgomery, y actualmente es el director gerente de la misma. En 2018, la revista Forbes lo incluyó en su lista “30 Under 30" en la categoría de ley y política.

Además de Turning Point USA, Kirk también fundó Turning Point Action. Es un aliado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. También es conocido por presentar el podcast “The Charlie Kirk Show”. Kirk ha hablado en varios eventos y conferencias, incluyendo CPAC y la Cumbre de Acción Estudiantil de Turning Point USA. Abandonó el Harper College para dedicarse al activismo político. En su adolescencia, se ofreció como voluntario para la campaña del Senado de Mark Kirk.

Donald Trump reacciona al atentado contra Charlie Kirk

A través de redes sociales el presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó su sentir ante el ataque a Charlie Kirk, pidió orar por él y lo describió como un gran hombre:

We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM! -Escribió Donald Trump en Trhuth Social

Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!

Por su parte el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth también pidió rezar por el activista, fundador del grupo conservador Turning Point USA.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.