Accidente en Nueva York deja al menos 50 heridos tras volcar un autobús

Trágico accidente en Estados Unidos hoy. Un autobús turístico que transportaba a cerca de 50 personas volcó cuando el conductor perdió el control en una autopista del oeste de Nueva York, causando múltiples muertos y decenas de heridos, informó la policía .

¿Dónde fue la volcadura en Nueva York hoy?

El accidente tuvo lugar en la carretera interestatal 90, parte de la autopista Thruway de Nueva York, en Pembroke, mientras el autobús viajaba de las Cataratas del Niágara a la ciudad de Nueva York.

Algunos pasajeros quedaron atrapados entre los restos mientras otros salieron proyectados del autobús cuando volcó, dijo el agente James O’Callahan, portavoz de la Policía Estatal de Nueva York.

El conductor, que sobrevivió al accidente, perdió el control mientras el autobús iba a toda velocidad, lo que provocó que volcara al intentar corregir el rumbo, según informó. No hubo otros vehículos involucrados.

A look at the scene in Pembroke. The entire highway full of emergency vehicles and backed up drivers. @SPECNews1BUF pic.twitter.com/kr6R4XFS1F — Viktoria Hallikäär (@ViktoriaKrista) August 22, 2025

El conductor está cooperando con los investigadores y la policía estuvo en contacto con la compañía de autobuses.

O’Callahan declaró a la prensa que las autoridades creen que entre los fallecidos había un niño. La mayoría de los pasajeros eran asiáticos o de ascendencia asiática, incluyendo chinos, indios y filipinos.

Caos vial en carretera interestatal 90 de Nueva York por accidente hoy

La gobernadora Kathy Hochul fue informada del accidente y señaló que su equipo coordina estrechamente con la policía estatal y los funcionarios locales para rescatar y brindar asistencia a todos los involucrados.

Después del accidente, las autoridades cerraron la carretera en ambas direcciones, causando retrasos en el tráfico en el inicio de uno de los últimos fines de semana de la temporada de vacaciones de verano.

UPDATE - THRUWAY CLOSED IN BOTH DIRECTIONS: I-90 east and west is closed between exit 48A (Pembroke) and exit 49 (Depew) due to a serious crash. SEEK ALTERNATE ROUTES and avoid the area. https://t.co/RSQ7X31Pkb — New York State Thruway Authority (@NYSThruway) August 22, 2025

“AUTOPISTA CIERRA EN AMBOS SENTIDOS: La I-90 este y oeste está cerrada entre la salida 48A (Pembroke) y la salida 49 (Depew) debido a un accidente grave. BUSQUE RUTAS ALTERNATIVAS y evite la zona”, se indicó en X.

Aún intentan rescatar a algunas de las víctimas atrapadas.

