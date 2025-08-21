Los casos que hicieron famoso a Frank Caprio, “el juez más amable del mundo”

El juez Frank Caprio , quien falleció el pasado 20 de agosto a los 88 años, dejó un legado que trascendió los tribunales de Rhode Island. Reconocido como el juez más amable del mundo, se ganó el cariño de millones de personas gracias a su estilo humano al impartir justicia en el programa televisivo Caught in Providence.

Su forma de juzgar, alejada del rigor estricto de la ley y más cercana a la compasión, lo convirtió en un referente internacional, por lo que lamentaron su muerte millones de personas.

Casos que marcaron la carrera de Frank Caprio

El niño que decidió el destino de su padre tras multa de tránsito

Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando Caprio pidió a un niño que ayudara a decidir si su padre debía pagar una multa de tránsito.

Con humor y ternura, el magistrado lo convirtió en “juez por un día”, demostrando que la justicia también podía ser un espacio educativo y empático.

Multas perdonadas por causas mayores

Caprio también fue conocido por absolver a personas en situaciones vulnerables. En una audiencia, una mujer explicó que no podía pagar una multa porque apenas tenía recursos para alimentar a sus hijos.

El juez, en lugar de sancionarla, la exoneró, asegurando que su deber principal era con su familia.

Otro caso conmovedor fue el de un anciano multado por exceso de velocidad. Al escuchar que conducía con prisa para llevar a su esposa enferma a sus tratamientos de cáncer , Caprio no solo lo perdonó, sino que le expresó palabras de apoyo, lo que generó millones de reacciones positivas en redes sociales.

¿Qué hacía diferente a Frank Caprio del resto de jueces en EUA?

Lejos de buscar protagonismo, en varias ocasiones, Frank Caprio explicaba que su intención era tratar a cada persona con dignidad y respeto. “Las leyes son necesarias, pero nunca deben olvidar el lado humano”, declaró en entrevistas.

Su estilo lo convirtió en un fenómeno viral en YouTube , donde millones de usuarios compartieron fragmentos de sus audiencias. Incluso líderes de opinión destacaron que su manera de impartir justicia era una lección para sistemas judiciales en todo el mundo.

Esta fue la causa de muerte de Frank Caprio

Su muerte a los 88 años, tras una batalla contra el cáncer de páncreas , fue lamentada globalmente; sin embargo, sus casos virales y su ejemplo de humanidad lo inmortalizaron como un juez que enseñó que la compasión también tiene lugar en los tribunales.

De acuerdo con AP News y The Washington Post, Caprio fue juez principal del Tribunal Municipal de Providence desde 1985 hasta 2023. También creó fondos de becas para apoyar a estudiantes de escasos recursos, consolidando así un legado que unió justicia con servicio comunitario.

