¡TikTok respira! EUA y China llegan a un acuerdo sobre la red social

Tiktok sigue vivo en EUA gracias a un acuerdo inicial logrado entre el primer mandatario estadunidense Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping.

El secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante de Comercio Jamieson Green dieron a conocer que se logró un acuerdo bilateral que “prevé que TikTok pase a ser propiedad controlada por EUA”. A continuación, te compartimos algunos detalles del acuerdo sobre la popular red social entre China y EUA.

Donald Trump y Xi Jinping llegan a un acuerdo inicial sobre el futuro de TikTok

El funcionario estadounidense, Scott Bessent, informó que este primer acuerdo sobre el futuro de la popular red social china entre los homólogos estadounidense y chino se dio tras intensas negociaciones comerciales celebradas en Madrid, a solo dos días del plazo límite para que la plataforma cese operaciones en EUA.

El funcionario aseguró que considera que TikTok será propiedad estadunidense, pues ambos mandatarios llegaron a un acuerdo que “respeta los intereses y la seguridad estadounidenses”, pero que “también es justo para la parte china”.

Truth social Mensaje de Donald Trump sobre el acuerdo acerca de TikTok.

Trump y China cerrarán el acuerdo el próximo viernes

Sin embargo, Scott Bessent especificó que el acuerdo está pendiente de definición y configuración, por lo que el acuerdo final que decidirá el futuro de TikTok se cerrará durante una llamada entre ambos mandatarios el próximo viernes.

A través de su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump celebró los acuerdos logrados en la reunión comercial en Europa, entre ellos, la negociación acerca de TikTok. “Se llegó a un acuerdo sobre una ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!”, comentó el primer mandatario estadunidense.

La negociación entre Trump y Xi Jinping llega en un momento crítico cuando se acaba el plazo para que ByteDance complete la venta de TikTok o enfrente la prohibición definitiva en el mercado estadounidense, donde tiene más de 150 millones de usuarios. La administración de Trump considera que la plataforma de videos es una herramienta útil para acercarse a los jóvenes; sin embargo, acusó a la empresa china de espionaje.

