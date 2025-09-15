Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, también podría tener operaciones criminales en Paraguay

El pasado 11 de septiembre se informó la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H”, presunto líder de la organización criminal “La Barredora”; Bermúdez fue detenido en Paraguay, por lo que se investiga si desde dicho país seguía operando actividades ilícitas.

De acuerdo con las declaraciones del criminólogo Juan Martens, para el diario ABC Color, “es probable” que “una célula” de la organización criminal de Hernán Bermúdez ya esté operando en Paraguay.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Analizan posibles acciones criminales de Hernán Bermúdez en Paraguay

Según el análisis de Juan Martens, un delincuente como Bermúdez solo puede moverse si lo hacía bajo “protección”, sin embargo, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay afirmó lo contrario.

De acuerdo con las autoridades de Paraguay, Bermúdez sí pretendía instalar una red criminal en el país, pero gracias a su detención, no pudo establecerlo a tiempo. Además, aseguran que su detención ocurrió en una casa rentada, en la que se mantenía oculto.

¿De qué se le acusa a Hernán Bermúdez?

La organización de “La Barredora”, de la que presuntamente es líder Hernán Bermúdez , es una facción vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que es investigado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

“La Barredora” se formó luego de una ruptura del denominado “Cártel Policiaco” y comenzó a operar de manera intensa en el estado de Tabasco, aunque también hay registro de sus actividades en Chiapas y Veracruz.

Por si fuera poco, se investiga que Bermúdez ya era el líder de la organización mientras fungía como jefe de policía en el estado de Tabasco. Por lo pronto, la Fiscalía General de la República comenzó el proceso para trasladar a Bermúdez a México y que responda por sus crímenes.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… pic.twitter.com/2ULLcRGjDX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.