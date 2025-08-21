Estados Unidos suspende emisión de visas de trabajo para camioneros

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, informó que el gobierno pausa la emisión de visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones comerciales, es decir, camioneros o traileros.

Estos trabajadores son un importante sector en el país norteamericano.

¿Por qué ya no hay visas B-1 para camioneros?

En un mensaje en redes sociales, el funcionario acusó que los trabajadores extranjeros de “socavar el sustento de los camioneros estadounidenses”.

“El creciente número de conductores extranjeros que manejan grandes camiones con remolque en las carreteras está poniendo en peligro las vidas estadounidenses”, señaló.

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.



The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

“A partir de ahora pausaremos toda emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales”, subrayó.

Este jueves la administración del presidente Trump confirmó que está verificando a más de 55 millones de personas con visados estadounidenses válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y su deportación.

Un funcionario del Departamento de Estado afirmó que “la verificación continua” que realiza esa entidad, desde el regreso de Trump al poder en enero pasado, “incluye a los más de 55 millones de extranjeros que actualmente poseen visas estadounidenses válidas”, sin ofrecer detalles sobre el plazo de la investigación.

Como parte de la restrictiva política migratoria del gobierno estadounidense, el Departamento de Estado ha cancelado una gran cantidad de visados, incluidos los de centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza.

