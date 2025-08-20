El Papa León XIV realizaría su primer viaje internacional a estos países

El Papa León XIV podría realizar su primer viaje internacional a finales del 2025; los preparativos ya estarían en marcha y, de acuerdo con el cardenal Bechar Rai, líder de la Iglesia Maronita, hay conversaciones avanzadas para que el pontífice vaya al menos a un país durante diciembre.

Por si fuera poco, se trata de un anuncio muy significativo, puesto que el país que visitaría León XIV sería precisamente uno que se quedó pendiente para el papa Francisco, ya que su delicado estado de salud no le permitió realizar el traslado durante sus últimos meses.

Líbano, el país que visitaría el Papa León XIV

Es así como el primer país que visitaría el Papa León XIV sería Líbano, en Asia, ubicado al norte de Israel y rodeado por Siria, con salida directa al mar Mediterráneo.

Precisamente, la iglesia estaría en coordinación con un funcionario libanés para establecer la logística del viaje y lograr que se realice con éxito a finales del 2025; este compromiso significaría que León XIV quiere seguir la agenda diplomática que había comenzado Francisco.

¿Por qué el Papa León XIV visitaría Líbano?

Por si fuera poco, Líbano es un país estratégico para la iglesia católica; además de tener más de 2 millones de adeptos, también es clave para la convivencia religiosa en Medio Oriente, precisamente en un contexto de guerra.

Asimismo, la estrategia que comenzó el Papa Francisco consistía en visitar países con mayor desigualdad o en contextos sociales complicados, acercando la iglesia a los lugares con más problemas en el mundo.

El Papa León XIV también podría visitar Turquía

Por si fuera poco, una fuente anónima del Vaticano informó que el viaje también se podría aprovechar para una gira más amplia, en la que el pontífice también estaría en Turquía.

En este caso, aprovecharía el viaje para la conmemoración del 1,700 aniversario del Concilio de Nicea, uno de los más importantes en la historia de la Iglesia primitiva.

