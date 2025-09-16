EUA pone fin a Delta-Aeroméxico por distorsión en el mercado aéreo
EUA puso fin a la cooperación Delta-Aeroméxico y acusó al gobierno federal de distorsionar el mercado aéreo y favorecer a su empresa en la asignación de horarios.
El Departamento del Transporte de Estados Unidos decidió poner fin al acuerdo de cooperación entre Delta-Aeroméxico y revocó la inmunidad antimonopolio que permitía fijar precios y capacidad conjunta:
- La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores Mexicanos advierte impactos en el empleo
- Aeroméxico lamentó la decisión e indicó que no habrá afectaciones a los clientes
- Expertos aseguran que esta sanción sería el más reciente eslabón de decisiones erróneas