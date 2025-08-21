Policía descarta tirador activo en Universidad de Tennessee; levantan confinamiento

Durante la mañana de este jueves se reportó que en la Universidad de Tennessee Chattanooga había un tirador activo, por lo que se implementó un fuerte operativo policiaco y tras realizar una revisión se determinó que no había ninguna amenaza.

Mediante redes sociales, la Universidad de Tennessee Chattanooga informó que la policía se encuentra registrando las instalaciones del campus.

Cierran Universidad de Tennessee Chattanooga

La Universidad de Tennessee Chattanooga emitió una alerta y pidió a todas las personas del campus que permanezcan en confinamiento y no se muevan a menos que lo indique la policía.

Agentes de la Oficina de Seguridad Nacional de Tennessee se encuentran en el lugar tras el reporte de un tiroteo en el campus.

Updates: The lockdown for City buildings has been lifted. The lockdown for UTC has been lifted. Law enforcement found no evidence of a threat. https://t.co/1wVNf40XGq — Chattanooga Police Department (@ChattanoogaPD) August 21, 2025

Tiroteos en escuelas de Estados Unidos

De acuerdo con un The Washington Post en 2024, 31 mil niños se vieron afectados por un tiroteo en Estados Unidos.

Además, 13 personas murieron en tiroteos escolares y otras 50 recibieron disparos pero sobrevivieron.

Ha habido 426 tiroteos en centros escolares desde la masacre en Colombine en 1999 en donde murieron 12 estudiantes y un profesor.

Otro dato importante es que el 86% de las armas utilizadas en los tiroteos escolares procedían de las casas de amigos y familiares.

Los peores tiroteos en campus universitarios en Estados Unidos

En Estados Unidos se han registrado muchos tiroteos en escuelas y han perdido la vida muchos estudiantes, algunos de ellos menores de edad. Estos han sido los peores tiroteos en los últimos años.

En febrero de 2023 murieron 3 personas luego de que un hombre armado de 43 años disparó contra un edificio académico en la Universidad Estatal de Michigan .

Para diciembre del mismo año, otras tres personas murieron luego de que un exprofesor de 67 años abrió fuego contra el edificio en el que se ubicaba la facultad de negocios de la Universidad de Nevada en Las Vegas.

En noviembre de 2022 un estudiante asesinó a tres integrantes del equipo de futbol americano de la Universidad de Virginia.

En la Universidad del Norte de Arizona en octubre de 2015, un joven armado comenzó a disparar, un estudiante murió y otros resultaron heridos.

Ese mismo año en Umpqua Community College un y a otras ocho personas dentro de la escuela.

