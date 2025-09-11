FBI ofrece recompensa por el tirador de Charlie Kirk; difunde fotos del sospechoso

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunció este jueves una recompensa de hasta 100 mil dólares —más de un millón 850 mil pesos mexicanos— por información que lleve a la identificación y captura de la(s) persona(s) responsable(s) del homicidio de Charlie Kirk.

Además, la agencia pidió a quienes tengan datos que llamen a los teléfonos del FBI; no obstante, instó a que suban fotos o videos del hecho o del responsable a la página designada por la oficina local.

El asesinato ocurrió el pasado miércoles 10 de septiembre durante un evento en Utah Valley University, en Orem, Utah. A horas de éste, el Buró Federal compartió las imágenes del presunto tirador e intensificó la búsqueda.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Dan a conocer la descripción del presunto tirador de Charlie Kirk

Investigadores publicaron imágenes de vigilancia de un individuo catalogado como “persona de interés”: un hombre de complexión delgada, vestido con pantalones vaqueros, una camiseta negra de manga larga con un gráfico en el pecho, gorra oscura y gafas de sol.

Las autoridades dijeron que cuentan con tomas de video de alta calidad que muestran sus movimientos antes y después del ataque. En un área boscosa cercana al campus fue recuperado un rifle de cerrojo de alta potencia que los peritos están analizando como posible arma usada en el homicidio.

Así avanzan las investigaciones para dar con el asesino del activista de ultraderecha

El FBI y la policía estatal trabajan de manera coordinada y, según el responsable de la oficina local, los agentes “han trabajado las 24 horas” para localizar al autor y establecer el móvil; sin embargo, las autoridades han pedido prudencia y evitar conclusiones precipitadas mientras se procesan pruebas forenses y se contrastan testimonios.

Dos personas que fueron detenidas inicialmente fueron puestas en libertad tras ser interrogadas, dijeron fuentes policiales a medios de los Estados Unidos.

Donald Trump culpa a la izquierda del asesinato y aumento de violencia en EUA

En su mensaje oficial, Trump atribuyó responsabilidad a la izquierda radical por generar un clima de demonización hacia conservadores como Kirk.

Afirmó que durante años han comparado a personas como él con nazis o criminales, lo que, según Trump, alimenta un ambiente de violencia política.

Finalmente, calificó el asesinato como un “momento oscuro para América” y se refirió a Kirk como un “mártir para la verdad y la libertad”.

Reacciones tras la muerte de Charlie Kirk

La muerte de Kirk —figura influyente en círculos conservadores y fundador de Turning Point USA— ha provocado reacciones políticas y llamados al cese de la violencia política, mientras que la investigación sigue abierta y con prioridad máxima para las autoridades federales y estatales.

