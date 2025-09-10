Muere el activista Charlie Kirk tras atentado en universidad de Estados Unidos

Charlie Kirk, comentarista ultraderechista y aliado del presidente Donald Trump, murió tras ser víctima de un atentado en la Universidad Utah Valley, mientras participaba en un evento.

Charlie Kirk, una de las figuras mediáticas más conocidas del trumpismo, recibió un disparo en el cuello casi 20 minutos después de comenzar a hablar en el evento. El sospechoso, quien no era estudiante, abrió fuego desde un edificio ubicado a unos 200 metros del lugar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Donald Trump confirma muerte de Charlie Kirk

Al asegurar que nadie tuvo el Corazón de la Juventud como Kirk, el presidente de Estados Unidos, confirmó la muerte del “legendario” activista y ofreció sus condolencias a su familia, sobre todo a su esposa Erika.

El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!

¿Cómo fue el ataque a Charlie Kirk?

Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, organización estadounidense que aboga por políticas conservadoras en campus de escuelas secundarias, universidades y colegios, estaba sentado bajo una carpa cuando se escuchó una detonación. Algunos de los asistentes gritaron y después vieron caer de lado al comentarista.

¿Qué dijo Donald Trump tras el ataque a Charlie Kirk?

Tras enterarse del ataque, el mandatario estadounidense, a través de Truth Social, pidió oraciones por Kirk, a quien catalogó como “un gran hombre de pies a cabeza” y “un gran tipo en todos los sentidos”.

🚨 #AlertaADN



El político conservador Charlie Kirk fue baleado mientras realizaba un evento en la Universidad del Valle de Utah; el tirador fue detenido por la Policía https://t.co/RsbpTm8VIu — adn40 (@adn40) September 10, 2025

¿Qué pasó con el atacante ?

El sospechoso quedó bajo custodia policial tras ser detenido en el campus de la universidad y según la institución, el disparo se realizó desde la azotea del Centro Losse o desde algún lugar del interior.

¿Quién fue Charlie Kirk?

Charlie Kirk fue conocido desde la primera campaña presidencial de Donald Trump y conductor del pódcast “The Charlie Kirk SHhow”.Fundó el grupo conservador Turning Point USA, la cual afirma ser la más grande y de más rápido crecimiento del país.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

