Atentado en Colombia deja varios muertos y heridos por explosión en base militar de Cali

Durante la tarde de este jueves 21 de agosto se registró un atentado en base aérea militar Marco Fidel Suárez en Cali, Colombia . Se registró una fuerte explosión en el área, que provocó al menos seis muertos y más de 50 heridos; un ataque calificado como terrorista por el presidente, Gustavo Petro.

Las autoridades atendieron la emergencia en el Barrio La Base, donde varias personas fueron alcanzadas por las llamas; aunque los servicios de emergencia atendieron a los heridos, fue imposible salvar la vida de aquellos que estuvieron cerca de la explosión.

¿Cómo fue el atentado en Cali, Colomia?

Señalan que un grupo armado habría lanzado varios cilindros bomba a las afueras de la base militar de Cali, provocando una enorme explosión que afectó varios metros a la redonda.

Por si fuera poco, el ataque afectó, en su mayoría, a los barrios residenciales que están cerca de la base. Todavía no se ha identificado al grupo encargado del ataque, sin embargo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta 400 millones de pesos (cerca de 90 mil dólares) a quien pueda dar información para detener a los responsables.

Gustavo Petro señala como terrorista el ataque en base militar de Cali

Poco después del ataque, el presidente de Colombia , Gustavo Petro, publicó un mensaje en sus redes sociales en donde calificó el ataque de “narcoterrorista”. Específicamente, señalando a la facción criminal Carlos Patiño, liderada por Iván Mordisco.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico”, señaló Petro.

De hecho, pidió que el mundo considere a dicha organización de narcotráfico como una organización terrorista, señalando que son identificados como “La junta del narcotráfico”.

Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos.



