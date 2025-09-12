Tyler Robinson: Arrestan a presunto asesino de Charlie Kirk; habría dejado mensajes grabados en municiones

El sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, detenido por las autoridades, ha sido identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, según informaron medios locales.

La identidad del sospechoso fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara durante una entrevista que se había capturado al supuesto asesino.

Según apuntaron varios medios, el sospechoso fue aprehendido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah).

El detenido fue puesto en custodia de la policía local sobre las 23:00 horas del tiempo local de la noche del jueves, según informaron fuentes federales a The New York Times.

Kirk fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley tras recibir un disparo en el cuello mientras realizaba uno de sus conocidos debates con estudiantes a los que enfrentaba con sus ideas conservadoras.

En la confusión de las primeras horas, las autoridades detuvieron a dos personas que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenía nada que ver con el asesinato.

Posteriormente, el FBI solicitó la colaboración ciudadana para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato.

Los investigadores han recuperado el arma utilizada en el asesinato, un rifle de cerrojo del calibre .30, normalmente utilizado para la caza.

Grabado de balas que se dispararon a Charlie Kirk

Los casquillos de la munición presuntamente utilizada por Taylor Robinson para asesinar a Charlie Kirk contenían mensajes como “Hey, fascista” y “Bella Ciao”, así lo detalló el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la captura de Robinson.

Según el gobernador, los casquillos contenían mensajes grabados como “Hey, fascista, ¡Atrápalo!” o “Si puedes leer esto, eres gay jajaja”.

También “O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao”, una canción popular italiana convertida en un himno partisano de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Entregado por un familiar

De acuerdo con las autoridades, un familiar de Tyler Robinson fue el que lo entregó a la policía después de que este le sugiriera haber cometido el crimen.

“Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, dijo Cox.

