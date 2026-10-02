Aguas termales para la temporada de frío: el balneario de Puebla a 195 km de la CDMX donde adultos con credencial INAPAM pagan $120

El balneario Aguas Termales Chignahuapan, ubicado en Tenextla, Chignahuapan, Puebla, ofrece albercas de agua termal con temperaturas de entre 37 °C y 40 °C, tanto techadas como al aire libre, siendo una buena alternativa para visitar incluso cuando bajan las temperaturas.

El sitio se presenta como un complejo turístico eco sustentable, con 90 años de historia y se define como una de las principales opciones campestres de hospedaje y balneario en la región. Cuenta con 7 albercas, 64 habitaciones y 4 salones de eventos, y permanece abierto los 365 días del año, de acuerdo con su sitio web.

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¿Cuánto cuesta entrar a este balneario de aguas termales en Puebla y cuál es el descuento para beneficiarios INAPAM?

La entrada general a este balneario tiene un costo de $150 pesos para adultos, $120 pesos para niños y $120 pesos para personas con credencial INAPAM. En temporada alta y fines de semana, el precio para adultos sube $10 pesos adicionales, mientras que para niños e INAPAM el incremento es de $15 pesos.

El establecimiento también cuenta con el paquete Balneario General + Buffet, con un costo de $320 pesos para adultos, $270 pesos para niños y $290 pesos para INAPAM, con los mismos incrementos en temporada alta y fines de semana. El horario del balneario general es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

La Alberca Pirata y la Alberca Techada, pensadas tanto para adultos como para niños, tienen el mismo costo que el balneario general: $150 pesos para adultos, $120 pesos para niños y $120 pesos para quienes tengan credencial INAPAM, con los mismos incrementos en temporada alta y fines de semana. Ambas abren en el mismo horario, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para quienes buscan una experiencia distinta, está la Alberca VIP, que incluye dos albercas con chorreras, un jacuzzi, dos salas de vapor —una con vapor natural de agua termal para hombres y otra con vapor por caldera para mujeres—, vestidores y lockers propios, además de servicio de alimentos y bebidas y un snack bar, ambos con costo adicional.

El acceso a la Alberca VIP cuesta $290 pesos para adultos, $260 pesos para INAPAM y $220 pesos para niños, con los mismos incrementos en temporada alta. También existe la opción de Alberca VIP con buffet incluido, con un costo de $498 pesos para adultos, $475 pesos para INAPAM y $390 pesos para niños.

Por último, la Alberca Familiar tiene un costo de $580 pesos por una hora, para un grupo de una a cuatro personas, con un adicional de $150 pesos por adulto y $120 pesos por niño o persona con INAPAM que se sume al grupo.

¿Cómo llegar a este balneario desde la CDMX y qué otros atractivos ofrece?

El balneario se ubica en Domicilio conocido s/n, Tenextla, 73300 Chignahuapan, Puebla. Según Google Maps, el trayecto desde la Ciudad de México toma entre 2 horas 30 minutos y 3 horas 50 minutos, recorriendo 195 kilómetros por la Autopista México-Tuxpan / México 132D.

El sitio también cuenta con un hotel, abierto los 365 días del año, con 64 suites que incluyen tina de agua termal, una Máster Suite con jacuzzi de agua termal, TV por cable, wifi, alberca y jacuzzi exclusivos para huéspedes, y sala de juegos. El complejo tiene además un spa, con tres cabinas para tratamientos corporales y faciales, sala de meditación, sala de ictioterapia, baño con tina y jacuzzi panorámico. El restaurante ofrece vista panorámica, servicio de buffet y a la carta, bar, pantallas y música en vivo los fines de semana.

Antes de ir, se recomienda consultar los valores para confirmar los precios y conocer las promociones vigentes. Las opciones de contacto, según se indica en la web oficial, son el teléfono 797 971 0313 y el correo ventas@termaleschignahuapan.mx.

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