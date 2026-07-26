El balneario de aguas termales en Hidalgo donde los estudiantes pagan 50 pesos y es ideal para acampar

En Ajacuba, Hidalgo, el Balneario Las Lumbreras ofrece un espacio de recreación con albercas de aguas termales, chapoteaderos, zona de campamento y distintas atracciones para pasar el día en familia.

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¿Cuánto cuesta entrar al balneario Las Lumbreras y cuánto pagan los estudiantes?

Con el fin del ciclo escolar, el balneario ofrece durante julio un descuento del 50% en la entrada para jóvenes y niños estudiantes, como parte de una promoción pensada para celebrar el inicio de las vacaciones. La propuesta incluye acceso a las aguas termales, albercas, chapoteaderos y áreas verdes del lugar.

El costo de ingreso a este balneario de Hidalgo, de lunes a viernes, es el siguiente, con acceso a piscinas de hidromasaje, saunas y piscinas domésticas:

Adulto: $120.00

Niño: $90.00

Estudiante: $50.00

En tanto, los sábados, domingos y días festivos los boletos cuestan:

Adulto: $150.00

Niño: $110.00

Estudiante: $100.00

Por otro lado, el vestidor familiar tiene un costo adicional de $100.

¿Qué atracciones y servicios tiene este balneario de Hidalgo?

Entre los servicios del lugar están las albercas, una zona de campamento, restaurante, bar, mini súper, mesas y sillas, lockers y vestidores, áreas verdes, área infantil, sala para juntas de trabajo, estacionamiento y hospedaje. En cuanto a atracciones, el balneario cuenta con cascada, puente colgante, tirolesa, resbaladilla, gruta, tobogán y trampolín.

El balneario se ubica en avenida Cuauhtémoc s/n, colonia Hidalgo, Ajacuba. Para reservaciones o consultas, el lugar pone a disposición los teléfonos 778 782 4110 y 778 782 4111, y los correos balneariolaslumbreras@gmai.com y reservacioneslaslumbreras@yahoo.com.

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