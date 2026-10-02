Samsung activa un “vigilante” de privacidad con IA en One UI 9: la lista oficial de Galaxy donde funciona 

Proteger la información personal almacenada en el smartphone Samsung Galaxy durante el uso cotidiano frente a aplicaciones que acceden innecesariamente a permisos en segundo plano se convirtió en una preocupación creciente sobre los riesgos de privacidad digital. La función Alertas de Privacidad mejoradas con IA incorporada en One UI 9 actúa como vigilante automático integrado dentro del dispositivo, identificando directamente los intentos sospechosos de acceso a datos personales sin requerir instalación de aplicaciones externas de seguridad adicionales.

Según la información publicada por Samsung Newsroom España, la función Alertas de Privacidad mejoradas forma parte del paquete oficial de seguridad y privacidad mejoradas incorporado durante el despliegue oficial de One UI 9, con disponibilidad confirmada específicamente para una lista de 22 dispositivos Galaxy.

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Qué son las Alertas de Privacidad mejoradas con IA de One UI 9

Samsung define oficialmente las Alertas de Privacidad mejoradas como una función que utiliza inteligencia artificial directamente en el dispositivo para identificar posibles riesgos para la privacidad del usuario. La característica principal consiste en detectar intentos innecesarios de acceder a permisos en segundo plano por parte de aplicaciones instaladas en el smartphone Galaxy, ofreciendo mayor visibilidad sobre cómo se accede a su información personal durante el uso cotidiano del dispositivo.

Samsung actualiza sus celulares con One UI 9: Galaxy AI estrena funciones sorprendentes One UI 9 ya está aquí: estas son las nuevas funciones que Samsung lleva a sus Galaxy (SamMobile - Samsung)

El procesamiento mediante IA en el propio dispositivo representa una característica técnica diferencial importante respecto a los sistemas tradicionales de monitoreo de permisos que suelen enviar los datos a servidores externos para análisis remoto. Al mantener el análisis dentro del smartphone Galaxy, Samsung preserva la privacidad del usuario durante el proceso mismo de verificación de riesgos, condición que amplifica considerablemente la coherencia entre el objetivo declarado de la función y su implementación técnica concreta dentro del ecosistema Galaxy integrado.

La función forma parte del enfoque consolidado de Samsung en materia de seguridad y privacidad dentro de One UI 9, que incluye adicionalmente Security Brief con actualizaciones clave sobre malware y aplicaciones de fuentes desconocidas incorporadas al resumen diario Now Brief, junto con Scam Detection expandida a países adicionales para protección contra llamadas fraudulentas en mercados compatibles seleccionados por el fabricante surcoreano.

La lista oficial de 22 dispositivos Galaxy compatibles

Samsung Newsroom España identifica expresamente los 22 dispositivos Galaxy donde las Alertas de Privacidad mejoradas con IA están disponibles oficialmente, agrupados en tres categorías principales según el formato específico del equipo:

Smartphones Galaxy S (8 modelos):

Galaxy S26 y Galaxy S26 Ultra (línea actual 2026)

y (línea actual 2026) Galaxy S25 y Galaxy S25 FE (línea 2025)

y (línea 2025) Galaxy S24 y Galaxy S24 FE (línea 2024)

y (línea 2024) Galaxy S23 y Galaxy S23 FE (línea 2023)

Plegables Galaxy Z Fold y Flip (8 modelos):

Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8 (línea actual 2026)

(línea actual 2026) Galaxy Z Fold7 y Flip7 (línea 2025)

(línea 2025) Galaxy Z Fold6 y Flip6 (línea 2024)

(línea 2024) Galaxy Z Fold5 y Flip5 (línea 2023)

Tablets Galaxy Tab (6 modelos):

Galaxy Tab S11 Ultra y Tab S11 (línea actual 2026)

y (línea actual 2026) Galaxy Tab S10 Ultra y Tab S10 Plus (línea 2025)

y (línea 2025) Galaxy Tab S9 Ultra, Tab S9 Plus y Tab S9 (línea 2023-2024)

Proper Galaxy S26 one UI 9 rollout has finally begun! 😃



Samsung has started rolling out the stable One UI 9.0 update for Galaxy S26 devices in India and Europe, after earlier launches in South Korea and the US.



Firmware Version: S94xBXXU4BZI6

Security Patch: September 2026… pic.twitter.com/txPpHJLzRG — SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) September 29, 2026

Qué dispositivos Samsung NO reciben las Alertas de Privacidad con IA

A pesar de la lista extendida de 22 dispositivos compatibles, varios modelos del catálogo Samsung Galaxy quedan fuera del alcance.

Toda la línea Galaxy A series (Galaxy A27, A26, A17, A07 y modelos anteriores)

(Galaxy A27, A26, A17, A07 y modelos anteriores) Toda la línea Galaxy M series del segmento accesible

del segmento accesible Modelos Galaxy anteriores a 2023 incluyendo S22, S21, Note20, Z Fold4, Flip4 y versiones previas

incluyendo S22, S21, Note20, Z Fold4, Flip4 y versiones previas Tablets Galaxy Tab A series del segmento accesible

del segmento accesible Tablets Galaxy Tab S anteriores a Tab S9 (Tab S8 Ultra, Tab S8 Plus, Tab S8 y modelos previos)

a Tab S9 (Tab S8 Ultra, Tab S8 Plus, Tab S8 y modelos previos) Dispositivos Galaxy sin One UI 9 instalado oficialmente

Estas exclusiones responden principalmente a limitaciones específicas del hardware de procesamiento neuronal (NPU) y capacidad técnica disponibles en los modelos excluidos, condición que impide la ejecución eficiente de los algoritmos de inteligencia artificial requeridos para analizar los permisos en segundo plano directamente en el dispositivo sin recurrir a servidores externos del fabricante surcoreano.

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