El balneario de aguas termales con spa y hospedaje cerca de Chapala ideal para celebrar el Día del Abuelo

En San Juan Cosalá, Jalisco, y a una hora de Guadalajara, se encuentra Termalia, un balneario de aguas termales con spa, jacuzzis, temazcal y habitaciones con pileta privada, una opción para pasar el día o quedarse a dormir en familia.

Este destino es ideal para quienes buscan relajarse y pasar un día con familia, amigos o pareja durante el Día del Abuelo, que se celebra en México el 28 de agosto. El acceso por día cuesta $800 pesos por persona e incluye el uso de las albercas, dos jacuzzis y el temazcal. Además, hay opciones de hospedaje desde $3,300 pesos por noche.

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¿Qué actividades hay disponibles en el balneario Termalia, en San Juan Cosalá, Jalisco?

El balneario Termalia es un espacio pensado para el descanso y la desconexión, con instalaciones diseñadas para alejarse del ruido y pasar tiempo en pareja, en familia o con amigos. Entre sus atractivos, el balneario destaca sus aguas termales, la alberca de adultos y la infantil, los jacuzzis, el área de vapor y temazcal, las áreas verdes y el clima de la zona.

Uno de sus servicios es el spa, que el balneario propone como una experiencia para “rejuvenecer cuerpo y mente”.

Termalia se ubica en la carretera Jocotepec-Chapala 282, Raquet Club, San Juan Cosalá, Jalisco. Para consultas o reservaciones, el contacto es contacto@termalia.mx, o los teléfonos +(52) 3333 01 5000, +(52) 33 3570 3030, +(52) 33 1438 3339 y +(52) 33 3191 4938.

¿Cuánto cuesta entrar a Termalia y qué incluye el Day Pass?

Según el sitio oficial del balneario, el Day Pass general cuesta $800 pesos por persona, mientras que los menores de 1.40 metros de estatura pagan $450 pesos. El pase de día incluye el uso de las instalaciones generales: alberca general, alberca infantil con toboganes, dos jacuzzis y temazcal —estos solo para mayores de edad—, además de vestidores, regaderas y sanitarios.

El horario de apertura es a las 10:00 a.m. y la salida, a las 6:00 p.m., todos los días de la semana.

Para quienes prefieran quedarse a dormir, este balneario de Jalisco cuenta con habitaciones con distintas capacidades y tarifas, que varían según el día de la semana. Los precios de domingo a jueves son:

Habitación para 2 personas con tina de baño : $3,300 pesos

: $3,300 pesos Habitación para 2 personas con pileta privada : $3,500 pesos

: $3,500 pesos Habitación para 3 personas con tina de baño : $3,500 pesos

: $3,500 pesos Habitación para 3 personas con pileta privada interior : $4,000 pesos

: $4,000 pesos Habitación para 4 personas con pileta privada exterior: $4,500 pesos

Los viernes, sábados, días festivos, puentes y temporada alta, esas mismas habitaciones suben entre $400 y $500 pesos por noche, con tarifas que van de $3,700 a $5,000 pesos. El balneario también ofrece una habitación para 5 personas, con dos camas queen, sofá cama, pileta privada, TV, baño completo y terraza.

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