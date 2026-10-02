El primer Pueblo Mágico de México cumple 25 años este 5 de octubre y tiene planes desde $30 pesos

Huasca de Ocampo, en Hidalgo, fue el primer destino en recibir el distintivo de Pueblo Mágico en México, en el año 2001. El sitio combina historia, naturaleza y tradición: cuenta con antiguas haciendas mineras hoy convertidas en espacios turísticos que remiten a la época colonial, cabañas para hospedarse rodeadas de naturaleza, ríos y presas donde se puede pescar trucha, prismas basálticos, zonas de acampada y gastronomía tradicional elaborada con ingredientes típicos de la región.

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¿Cómo será la celebración de los 25 años de Huasca de Ocampo como Pueblo Mágico?

El municipio se prepara para celebrar, el 5 de octubre de 2026, 25 años desde que recibió el título de primer Pueblo Mágico del país. Los festejos se extenderán a lo largo de todo el fin de semana e incluirán un videomapping, talleres, conferencias, mesas de trabajo y una serie de experiencias abiertas tanto a la comunidad como a los turistas, además de la develación de una placa conmemorativa. La secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, anticipó que el acto inaugural tendría lugar en la Hacienda San Miguel Regla.

Ya de noche está previsto un videomapping hecho especialmente para la ocasión, que repasará la historia minera de Huasca y destacará los atractivos que lo transformaron en uno de los destinos más reconocidos del estado. A eso se suman música en vivo, danza, propuestas gastronómicas y una muestra de artesanías, repartidas entre el Centro Histórico, distintas haciendas y espacios de ecoturismo.

¿Qué atractivos tiene Huasca de Ocampo y cuánto cuesta visitarlos?

Uno de los principales atractivos de este Pueblo Mágico son los Prismas Basálticos, columnas de piedra de origen volcánico con formas geométricas casi perfectas, formadas por el enfriamiento de lava hace millones de años. Según la Secretaría de Turismo de Huasca de Ocampo, son únicas en América y se ubican en una barranca atravesada por las aguas de la presa de San Antonio, donde forman cascadas. El acceso tiene un costo de $100 por persona, e incluye entrada general, estacionamiento, puente colgante, miradores, cascadas, albercas y asadores. También se puede acceder a tirolesa, camping, gotcha, cabañas y paseos en caballo por un costo extra.

El Bosque de las Truchas es otro de los sitios recomendados, un espacio pensado tanto para familias como para amantes de la naturaleza, con lagos donde se puede pescar trucha fresca, dar paseos en lancha y hacer senderismo y tirolesa. El costo de entrada va de $30 a $299 pesos, e incluye entrada general, criadero y pesca de truchas con renta de cañas, la Cueva del Conde, lanchas de remo, retos de altura, balneario y tirolesa.

Otro atractivo, según la Secretaría, es el Museo de los Duendes, que ofrece un recorrido de aproximadamente 45 minutos, con un costo de $40 por persona, que incluye la entrada general.

Cabe aclarar que los valores provienen del sitio web de la Secretaría de Turismo y podrían haber cambiado, por lo que se recomienda consultar directamente en el lugar.

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