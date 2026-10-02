Bodega Aurrera remata lavadora Mabe de 21 kg que ahorra hasta un 76% de agua por lavado, con $3,100 de descuento y hasta 20 meses sin intereses

Bodega Aurrera tiene en rebaja la lavadora Mabe de 21 kilogramos, en color blanco, con un descuento de $3,100 pesos sobre su precio original. El equipo cuenta con tecnología Aqua Saver Green, pensada para ahorrar agua en cada ciclo, y una canasta diseñada especialmente para cuidar las prendas.

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¿Cuánto cuesta la lavadora Mabe en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

La lavadora Mabe, identificada con el modelo LMA71214VBAB0, costaba inicialmente $11,690 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $8,590 pesos, es decir, con una rebaja de $3,100 pesos.

El electrodoméstico se puede financiar hasta en 20 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $2,863.33

6 MSI de $1,431.67

9 MSI de $954.44

12 MSI de $715.83

20 meses de $429.50 (exclusivo con BBVA)

Detalles de la lavadora Mabe 21 Kg blanca a la venta en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene esta lavadora Mabe de 21 kg con descuento en Bodega Aurrera?

La lavadora Mabe a la venta en Bodega Aurrera lava con sistema de agitador, que genera corrientes de agua verticales para una limpieza pareja de la ropa. Por otro lado, su tecnología Aqua Saver Green permite ahorrar hasta un 76% de agua por lavado, según indica la ficha de producto.

La lavadora tiene cuatro niveles de agua más la opción automática, once ciclos de lavado programables y un lavado express de 20 minutos para cuando hay poco tiempo.

El diseño del aparato a la venta en Bodega Aurrera es de carga superior, con tapa de cristal templado y seguro, y un panel de cuatro perillas que simplifica el uso. También incluye despachador de blanqueador en la cubierta y de suavizante en el agitador.

En cuanto a especificaciones técnicas, la lavadora funciona con 127 volts, pesa 51.6 kilogramos y mide 111.63 cm de alto, 68 cm de ancho y 67.80 cm de longitud.

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