El balneario de Querétaro donde los adultos mayores con INAPAM pagan la mitad: $100 pesos de entrada y horario durante agosto 2026

En Tequisquiapan, Querétaro, el parque acuático Termas del Rey ofrece el escenario perfecto para refrescarse y divertirse. El lugar cuenta con toboganes, alberca de olas, chapoteaderos, fosa de clavados, lagos, áreas verdes y zona de campamento, entre otras atracciones pensadas tanto para quienes buscan adrenalina como para familias con niños pequeños.

Actualmente el parque tiene 50% de descuento en la entrada para mayores de 60 años con credencial del INAPAM, lo que deja el acceso en poco menos de $100 pesos, además de 20% de descuento en camping.

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¿Cuánto pagan los adultos mayores con INAPAM en Termas del Rey?

Tal como indica el balneario en su sitio web, las personas mayores de 60 años que acrediten su credencial del INAPAM obtienen un 50% de descuento en su entrada al parque acuático. Como la tarifa general de adulto en taquilla es de $199 pesos, el acceso con ese descuento queda en aproximadamente $100 pesos ($99.50).

El beneficio también aplica al camping, aunque con un porcentaje menor: 20% de descuento para adultos mayores con credencial INAPAM. El campamento para adultos cuesta $340 pesos en taquilla y $290 pesos para niños.

Las tarifas generales de acceso al parque son:

Adultos (personas de más de 1.20 metros): $199 pesos en taquilla

Niños (de 90 cm a 1.20 metros): $125 pesos en taquilla

Niños menores de 90 cm: entran gratis

El parque de Querétaro aclara que comprar en línea permite ahorrar hasta 15%, con lo que la entrada de adulto queda en $169 pesos y la de menor en $106 pesos.

Además del beneficio para adultos mayores, el parque menciona que cuenta con otras promociones, como descuentos para cumpleañeros, visitantes con discapacidad, estudiantes y grupos.

¿Qué puedes encontrar en Termas del Rey, en Tequisquiapan, Querétaro?

Termas del Rey, en Querétaro, cuenta con cuatro décadas de trayectoria. Entre sus atracciones hay toboganes, alberca de olas, chapoteaderos, fosa de clavados, lagos y jardines, además de una zona de campamento.

El parque también dispone de zona VIP, palapas, cancha de voleibol, áreas verdes, baños con agua caliente, minisúper, snack bar, estacionamiento y seguridad las 24 horas. Según el propio sitio, el espacio funciona tanto para visitas familiares y grupos de amigos como para eventos empresariales.

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