Pheromone maxxing: ¿dejar de bañarte te podría ayudar a encontrar al amor de tu vida?

¿Y si te dijéramos que para ligar hay quienes están apostando por no bañarse? Sí, leíste bien: mientras unos se ponen perfume, desodorante y hasta tres sprays extra antes de una cita, en internet hay quienes creen que dejar salir el olor natural del cuerpo podría ser la nueva arma secreta para atraer al amor de su vida.

La tendencia se llama “pheromone maxxing” y, como casi todo lo que se vuelve viral en TikTok, viene con una teoría que suena bastante curiosa.

Pero, antes de cancelar la regadera en nombre del amor, hay una pregunta importante: ¿de verdad nuestro olor natural puede hacer que alguien nos encuentre más atractivos? aquí en adn noticias te contamos.

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pheromone maxxing El pheromone maxxing se volvió viral y habla sobre dejar de bañarse para conservar el olor corporal y, supuestamente, atraer más. (Aria sandi Hasim/Getty Images)

¿Qué es el “pheromone maxxing”?

El nombre suena a técnica secreta para conquistar al crush, pero en realidad viene de la cultura del maxxing, una tendencia de internet que consiste en intentar llevar alguna característica personal “al máximo”, en este caso, el protagonista es el olor corporal.

La idea que circula en redes como TikTok es bastante peculiar: reducir el uso de desodorante, perfume y algunos productos de higiene para conservar el olor natural del cuerpo y, supuestamente, aprovechar las famosas feromonas.

Sí, básicamente hay quienes están pensando que quizá el jabón está arruinando sus posibilidades en el amor, pero, ¿qué tan cierto es todo esto?

¿Qué son las feromonas?

Para entender esta tendencia hay que hacer una pequeña pausa, porque olor corporal y feromonas no son lo mismo.

En varias especies animales, las feromonas son sustancias químicas que pueden provocar determinadas respuestas en otros individuos de la misma especie; por ejemplo, pueden participar en comportamientos relacionados con la reproducción.

En los humanos, la historia es mucho menos clara, pues hasta ahora, no se ha identificado de manera concluyente una sustancia que funcione como una feromona sexual capaz de provocar atracción automáticamente.

Entonces, eso de que existe una especie de “perfume natural” que hace que alguien caiga rendido a tus pies no está respaldado por la evidencia científica disponible.

¿El olor corporal sí influye en la atracción?

Aquí viene la parte que sí tiene respaldo científico: el olfato puede participar en la manera en que percibimos a otras personas.

Durante años se han realizado investigaciones sobre el olor corporal y su relación con la atracción, las preferencias y las relaciones románticas, algunos estudios han encontrado que determinados olores pueden influir en cómo percibimos a otra persona.

Incluso se ha investigado si ciertas características relacionadas con el sistema inmunitario pueden influir en las preferencias por determinados olores corporales; sin embargo, los resultados no son suficientes para establecer una fórmula que permita saber qué olor hará que alguien resulte más atractivo.

Así que sí, el olor puede tener un papel en la atracción, pero eso está muy lejos de decir que mientras más huela alguien, más va a ligar.

¿Dejar de bañarse funciona atra atraer parejas?

Aquí es donde el pheromone maxxing se queda sin mucho respaldo, ya que no hay evidencia científica que demuestre que dejar de bañarse aumente el atractivo por conservar las supuestas feromonas.

Además, el sudor recién producido prácticamente no huele, el olor aparece principalmente cuando las sustancias del sudor interactúan con microorganismos que viven en nuestra piel.

Por eso, pasar demasiado tiempo sin bañarse puede provocar una acumulación de sudor, grasa y bacterias que cambia el olor corporal y no necesariamente para convertirlo en el irresistible “perfume natural” que promete la tendencia.

Por ahora, el pheromone maxxing sigue siendo una tendencia viral de TikTok, pero la ciencia no respalda que dejar de bañarse o usar desodorante te haga más atractivo gracias a las feromonas, así que sí, puedes explorar tu “olor natural”, pero quizá no sea necesario despedirte del jabón para conquistar al crush.

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