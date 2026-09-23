El balneario de Jalisco con aguas termales, terrazas con vista al Lago de Chapala y jacuzzi privado para huéspedes

Sumergirse en agua caliente mientras al fondo se abre el Lago de Chapala es parte del encanto de San Juan Cosalá, Jalisco. Y es precisamente dentro de este pueblo ribereño que se encuentra el Hotel Balneario San Juan Cosalá, un complejo donde los manantiales termales alimentan albercas, jacuzzis, temazcal e incluso los baños de las habitaciones.
Las albercas, en su caso, se mantienen entre 34°C y 42°C, mientras que el manantial brota originalmente a cerca de 90°C. Alrededor hay jardines, terrazas y espacios pensados tanto para pasar el día en familia como para quedarse una noche frente al lago.
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Aguas termales, jacuzzis y una terma a 42°C
Si la idea es ir únicamente a pasar el día, el balneario abre de 8:00 a 19:00 horas. La entrada cuesta 500 pesos por adulto y 250 pesos por niño, tarifa infantil que aplica desde los 2 años y hasta 1.30 metros de estatura.
Una vez dentro, hay distintas opciones para relajarse o pasar varias horas en familia:
- Alberca con toboganes
- Alberca semiolímpica
- Chapoteaderos
- Jacuzzis y temazcal
- Terma para adultos a 42°C
- Jardines, terrazas y asadores
Y cuando llegue la hora de comer, tampoco hace falta salir. Dentro del complejo existen varios espacios de alimentos y bebidas, entre ellos La Cocina de Toña, Mariscos El Velero, Lago Italia, Rosticería Poly’s, La Pérgola y Las Delicias, además de bar y nieve de garrafa.
¿Y si quieres quedarte a dormir?
Para alargar la escapada, el hotel cuenta con 59 habitaciones y una zona exclusiva para huéspedes con:
- Dos albercas
- Dos jacuzzis
- Dos chapoteaderos
- Temazcal
- Jardines
- Camastros
En estas áreas también corre agua proveniente de los manantiales termales, al igual que en los baños de las habitaciones.
Las tarifas publicadas comienzan en:
- $2,750: habitación estándar para una persona
- $3,200: habitación estándar para dos
- $3,250: habitación VIP Vista al Lago para una persona
- $3,700: habitación VIP Vista al Lago para dos
Para una escapada en pareja, la categoría VIP Vista al Lago es una de las más atractivas: tiene cama king size, jacuzzi con vista al Lago de Chapala y baño con agua termal. Esta habitación es exclusiva para mayores de 18 años.
Spa, hidroterapia y termas privadas frente al lago
Quienes quieran sumar todavía más descanso pueden entrar al Spa Tlalocan, donde hay recorridos con temazcal, hidroterapia, reflexología, barro mineral, flores y otras experiencias termales.
Las dos opciones principales son:
- Entrada básica: alrededor de 1 hora 30 minutos, desde $190 entre semana
- Entrada Plus: cerca de 2 horas 30 minutos, desde $290 entre semana
La modalidad Plus puede incluir una hidroterapia especial del día con café, chocolate, vino tinto, pepino con romero o jamaica. Estos recorridos tienen costo aparte y para utilizarlos es necesario ser huésped o contar también con acceso al balneario.
Si se busca algo más privado, existen las Termas VIP con vista al lago, donde se puede elegir entre vino tinto, café, avena, chocolate y otras opciones de hidroterapia. Incluso cuentan con servicio de alimentos y bebidas, para quedarse varias horas disfrutando del espacio.
Un último dato antes de organizar la escapada
El check-in comienza a las 15:00 horas y el check-out es a las 11:00. Sin embargo, después de entregar la habitación los huéspedes todavía pueden disfrutar de las áreas del balneario hasta las 19:00 horas.
Para consultar disponibilidad o hacer una reservación, están disponibles estos contactos:
- Teléfono: 387 761 0302
- Teléfono: 387 761 0222
- WhatsApp: 33 1599 3781
- Información del spa: 33 1599 3784
También se puede consultar directamente el sitio oficial del Hotel Balneario San Juan Cosalá.
Así, la visita puede ser tan sencilla como pasar el día entre aguas termales y comida frente al lago, o convertirse en una escapada completa con jacuzzi, spa y un atardecer sobre Chapala.
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