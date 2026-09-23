Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Huracán Polo vuelve a categoría 5 en menos de 24 horas; así afectará a México
/México/Nota

El balneario de Jalisco con aguas termales, terrazas con vista al Lago de Chapala y jacuzzi privado para huéspedes

Aguas termales, jacuzzi frente al lago y una noche de descanso hacen de este lugar una escapada difícil de resistir

Metadatos del artículo

4 minutos lectura
Escrito por: Miguel Escudero

Sumergirse en agua caliente mientras al fondo se abre el Lago de Chapala es parte del encanto de San Juan Cosalá, Jalisco. Y es precisamente dentro de este pueblo ribereño que se encuentra el Hotel Balneario San Juan Cosalá, un complejo donde los manantiales termales alimentan albercas, jacuzzis, temazcal e incluso los baños de las habitaciones.

Las albercas, en su caso, se mantienen entre 34°C y 42°C, mientras que el manantial brota originalmente a cerca de 90°C. Alrededor hay jardines, terrazas y espacios pensados tanto para pasar el día en familia como para quedarse una noche frente al lago.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Aguas termales, jacuzzis y una terma a 42°C

Si la idea es ir únicamente a pasar el día, el balneario abre de 8:00 a 19:00 horas. La entrada cuesta 500 pesos por adulto y 250 pesos por niño, tarifa infantil que aplica desde los 2 años y hasta 1.30 metros de estatura.

Una vez dentro, hay distintas opciones para relajarse o pasar varias horas en familia:

  • Alberca con toboganes
  • Alberca semiolímpica
  • Chapoteaderos
  • Jacuzzis y temazcal
  • Terma para adultos a 42°C
  • Jardines, terrazas y asadores

Y cuando llegue la hora de comer, tampoco hace falta salir. Dentro del complejo existen varios espacios de alimentos y bebidas, entre ellos La Cocina de Toña, Mariscos El Velero, Lago Italia, Rosticería Poly’s, La Pérgola y Las Delicias, además de bar y nieve de garrafa.

¿Y si quieres quedarte a dormir?

Para alargar la escapada, el hotel cuenta con 59 habitaciones y una zona exclusiva para huéspedes con:

  • Dos albercas
  • Dos jacuzzis
  • Dos chapoteaderos
  • Temazcal
  • Jardines
  • Camastros

En estas áreas también corre agua proveniente de los manantiales termales, al igual que en los baños de las habitaciones.

Las tarifas publicadas comienzan en:

  • $2,750: habitación estándar para una persona
  • $3,200: habitación estándar para dos
  • $3,250: habitación VIP Vista al Lago para una persona
  • $3,700: habitación VIP Vista al Lago para dos

Para una escapada en pareja, la categoría VIP Vista al Lago es una de las más atractivas: tiene cama king size, jacuzzi con vista al Lago de Chapala y baño con agua termal. Esta habitación es exclusiva para mayores de 18 años.

Spa, hidroterapia y termas privadas frente al lago

Quienes quieran sumar todavía más descanso pueden entrar al Spa Tlalocan, donde hay recorridos con temazcal, hidroterapia, reflexología, barro mineral, flores y otras experiencias termales.

Las dos opciones principales son:

  • Entrada básica: alrededor de 1 hora 30 minutos, desde $190 entre semana
  • Entrada Plus: cerca de 2 horas 30 minutos, desde $290 entre semana

La modalidad Plus puede incluir una hidroterapia especial del día con café, chocolate, vino tinto, pepino con romero o jamaica. Estos recorridos tienen costo aparte y para utilizarlos es necesario ser huésped o contar también con acceso al balneario.

Si se busca algo más privado, existen las Termas VIP con vista al lago, donde se puede elegir entre vino tinto, café, avena, chocolate y otras opciones de hidroterapia. Incluso cuentan con servicio de alimentos y bebidas, para quedarse varias horas disfrutando del espacio.

Un último dato antes de organizar la escapada

El check-in comienza a las 15:00 horas y el check-out es a las 11:00. Sin embargo, después de entregar la habitación los huéspedes todavía pueden disfrutar de las áreas del balneario hasta las 19:00 horas.

Para consultar disponibilidad o hacer una reservación, están disponibles estos contactos:

  • Teléfono: 387 761 0302
  • Teléfono: 387 761 0222
  • WhatsApp: 33 1599 3781
  • Información del spa: 33 1599 3784

También se puede consultar directamente el sitio oficial del Hotel Balneario San Juan Cosalá.

Así, la visita puede ser tan sencilla como pasar el día entre aguas termales y comida frente al lago, o convertirse en una escapada completa con jacuzzi, spa y un atardecer sobre Chapala.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Noticias relacionadas

LO MÁS VISTO