El balneario de Jalisco con aguas termales, terrazas con vista al Lago de Chapala y jacuzzi privado para huéspedes

Sumergirse en agua caliente mientras al fondo se abre el Lago de Chapala es parte del encanto de San Juan Cosalá, Jalisco. Y es precisamente dentro de este pueblo ribereño que se encuentra el Hotel Balneario San Juan Cosalá, un complejo donde los manantiales termales alimentan albercas, jacuzzis, temazcal e incluso los baños de las habitaciones.

Las albercas, en su caso, se mantienen entre 34°C y 42°C, mientras que el manantial brota originalmente a cerca de 90°C. Alrededor hay jardines, terrazas y espacios pensados tanto para pasar el día en familia como para quedarse una noche frente al lago.

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Aguas termales, jacuzzis y una terma a 42°C

Si la idea es ir únicamente a pasar el día, el balneario abre de 8:00 a 19:00 horas. La entrada cuesta 500 pesos por adulto y 250 pesos por niño, tarifa infantil que aplica desde los 2 años y hasta 1.30 metros de estatura.

Una vez dentro, hay distintas opciones para relajarse o pasar varias horas en familia:

Alberca con toboganes

Alberca semiolímpica

Chapoteaderos

Jacuzzis y temazcal

Terma para adultos a 42°C

Jardines, terrazas y asadores

Y cuando llegue la hora de comer, tampoco hace falta salir. Dentro del complejo existen varios espacios de alimentos y bebidas, entre ellos La Cocina de Toña, Mariscos El Velero, Lago Italia, Rosticería Poly’s, La Pérgola y Las Delicias, además de bar y nieve de garrafa.

¿Y si quieres quedarte a dormir?

Para alargar la escapada, el hotel cuenta con 59 habitaciones y una zona exclusiva para huéspedes con:

Dos albercas

Dos jacuzzis

Dos chapoteaderos

Temazcal

Jardines

Camastros

En estas áreas también corre agua proveniente de los manantiales termales, al igual que en los baños de las habitaciones.

Las tarifas publicadas comienzan en:

$2,750: habitación estándar para una persona

habitación estándar para una persona $3,200: habitación estándar para dos

habitación estándar para dos $3,250: habitación VIP Vista al Lago para una persona

habitación VIP Vista al Lago para una persona $3,700: habitación VIP Vista al Lago para dos

Para una escapada en pareja, la categoría VIP Vista al Lago es una de las más atractivas: tiene cama king size, jacuzzi con vista al Lago de Chapala y baño con agua termal. Esta habitación es exclusiva para mayores de 18 años.

Spa, hidroterapia y termas privadas frente al lago

Quienes quieran sumar todavía más descanso pueden entrar al Spa Tlalocan, donde hay recorridos con temazcal, hidroterapia, reflexología, barro mineral, flores y otras experiencias termales.

Las dos opciones principales son:

Entrada básica: alrededor de 1 hora 30 minutos, desde $190 entre semana

alrededor de 1 hora 30 minutos, desde Entrada Plus: cerca de 2 horas 30 minutos, desde $290 entre semana

La modalidad Plus puede incluir una hidroterapia especial del día con café, chocolate, vino tinto, pepino con romero o jamaica. Estos recorridos tienen costo aparte y para utilizarlos es necesario ser huésped o contar también con acceso al balneario.

Si se busca algo más privado, existen las Termas VIP con vista al lago, donde se puede elegir entre vino tinto, café, avena, chocolate y otras opciones de hidroterapia. Incluso cuentan con servicio de alimentos y bebidas, para quedarse varias horas disfrutando del espacio.

Un último dato antes de organizar la escapada

El check-in comienza a las 15:00 horas y el check-out es a las 11:00. Sin embargo, después de entregar la habitación los huéspedes todavía pueden disfrutar de las áreas del balneario hasta las 19:00 horas.

Para consultar disponibilidad o hacer una reservación, están disponibles estos contactos:

Teléfono: 387 761 0302

387 761 0302 Teléfono: 387 761 0222

387 761 0222 WhatsApp: 33 1599 3781

33 1599 3781 Información del spa: 33 1599 3784

También se puede consultar directamente el sitio oficial del Hotel Balneario San Juan Cosalá.

Así, la visita puede ser tan sencilla como pasar el día entre aguas termales y comida frente al lago, o convertirse en una escapada completa con jacuzzi, spa y un atardecer sobre Chapala.

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