Paquete especial para jubilados y pensionados en septiembre 2026: este balneario de aguas termales y masajes ofrece hasta 1,200 pesos de descuento

Para todas las personas adultas mayores, jubiladas y pensionadas que quieran desconectarse de todo, las famosas aguas termales de Chignahuapan, Puebla, tienen una promoción especial durante septiembre de 2026.

Se trata del Paquete Bienestar Dorado, cuya tarifa baja de $6,596 a $5,396 pesos, lo que significa en un descuento de $1,200 pesos. Además, la estancia contempla tres días y dos noches en habitación Estándar y, para acceder al precio especial, basta con que una persona por habitación presente un documento que acredite el beneficio.

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Dos noches con comida, masaje y aguas termales

La promoción está pensada para pasar varios días dentro del complejo y combinar el descanso con las aguas termales, sin tener que salir a buscar alimentos o actividades adicionales.

Por $5,396 pesos para dos personas, el paquete incluye:

Dos noches y tres días en habitación Estándar

en habitación Estándar Seis alimentos por persona

Acceso al balneario general

Acceso a la alberca para huéspedes

Masaje de cuello y espalda de 20 minutos por persona

Aperitivo de bienvenida

Acceso al salón de juegos

Estacionamiento

A esto se suma que las habitaciones cuentan con tina de agua termal, mientras que las albercas del balneario mantienen temperaturas de entre 37 y 40 °C, de acuerdo con la información publicada por el propio complejo.

¿Quién puede obtener los $1,200 pesos de descuento?

La promoción está dirigida a personas adultas mayores, jubiladas y pensionadas, aunque no es necesario que los dos huéspedes cumplan con esta condición.

Para obtener la tarifa especial, al menos un integrante de la habitación deberá presentar alguno de estos documentos:

Credencial INAPAM

Comprobante de jubilación

Comprobante de pensión

¿Hasta cuándo estará disponible el Paquete Bienestar Dorado?

Aunque puede aprovecharse durante septiembre de 2026, la promoción estará vigente hasta el 11 de diciembre de 2026, tanto para reservar como para viajar.

Eso sí, las estancias deberán realizarse de domingo a jueves y la tarifa especial no aplica en días festivos ni feriados. Además, el check-in es a partir de las 15:00 horas, mientras que el check-out deberá realizarse a las 12:00 horas.

Un balneario para pasar varias horas entre agua caliente y descanso

Aguas Termales de Chignahuapan se encuentra en la zona de Tenextla, en Chignahuapan, Puebla, y abre los 365 días del año.

El complejo cuenta con más de 16 albercas y chapoteaderos, además de:

Nueve albercas privadas

Spa

Salas de vapor

Jacuzzi

Cabinas para masajes

Restaurante

Áreas de descanso

Salón de juegos

Estacionamiento

Según la información oficial del establecimiento, todas sus albercas utilizan agua termal. Además, las habitaciones tienen tina propia, por lo que la estancia puede combinar hospedaje, comida, masajes y varias horas dentro del agua sin salir del complejo.

¿Dónde reservar el paquete para jubilados y pensionados?

El hotel se localiza en Domicilio conocido s/n, barrio de Tenextla, Chignahuapan, Puebla, C.P. 73300.

Para consultar disponibilidad o reservar el Paquete Bienestar Dorado, están disponibles los teléfonos 797 971 0313, 797 971 0982, 797 971 0792 y 797 971 0976, así como los WhatsApp 797 101 6957 y 797 110 5121.

También se puede consultar la información directamente en el sitio web oficial de Aguas Termales de Chignahuapan.

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