El balneario de Tequisquiapan, Querétaro, con descuento INAPAM al que llegas en autobús por $60 en septiembre 2026: rutas y transporte público

Si buscas una opción para pasar un día fuera de la rutina sin viajar demasiado lejos, Tequisquiapan, en Querétaro, tiene un parque acuático ubicado a solo 10 minutos del centro del Pueblo Mágico que encantará a todos: Termas del Rey.

Este complejo, con albercas, toboganes, áreas verdes y zona de campamento, ofrece también descuentos para distintos visitantes, entre ellos adultos mayores, quienes pagan solo la mitad del precio regular al presentar su credencial de INAPAM.

El parque se encuentra sobre la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes, en el kilómetro 10, y, contrario a muchos otros sitios similares, también puede visitarse sin automóvil. Desde la ciudad de Querétaro existe un servicio de autobús hacia Tequisquiapan y, una vez en el municipio, hay una alternativa de transporte público que conecta con Ezequiel Montes y pasa por la zona conocida por sus parques acuáticos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta entrar a Termas del Rey con INAPAM?

De acuerdo con las tarifas publicadas por Termas del Rey, la entrada general en taquilla tiene un precio de 199 pesos para adultos y 125 pesos para niños. El parque también ofrece hasta 15% de descuento cuando los boletos se compran por internet.

El sitio oficial mantiene además un 50% para adultos mayores que presenten su credencial de INAPAM, por lo que pagan solo 100 pesos además de un 20% en camping.

El complejo cuenta con diferentes espacios para pasar el día, por lo que la visita puede adaptarse tanto a familias con niños como a quienes buscan utilizar las instalaciones con mayor tranquilidad.

Entre las principales atracciones y servicios se encuentran:

Alberca de olas

Toboganes

Chapoteaderos

Fosa de clavados

Lagos y áreas verdes

Zona VIP

Cancha de voleibol

Baños con agua caliente

Minisúper y snack bar

Estacionamiento

Zona de campamento

¿Cómo llegar a Termas del Rey en autobús?

Una de las alternativas para quienes salen desde Querétaro capital es tomar un autobús hacia Tequisquiapan. El costo aproximado para este trayecto es de aproximadamente 60 pesos por persona, aunque el precio puede variar dependiendo de la empresa y el servicio elegido.

Posteriormente, será necesario abordar un transporte más para arribar hasta Termas del Rey desde Tequisquiapan.

Querétaro capital → Tequisquiapan: alrededor de $60 por persona , según el servicio; el trayecto puede tomar aproximadamente 1 hora 15 minutos .

alrededor de , según el servicio; el trayecto puede tomar aproximadamente . Tequisquiapan → zona de parques acuáticos: la ruta Qrovan Tequisquiapan–Ezequiel Montes tiene una tarifa máxima aproximada de $20 , dependiendo del punto de origen. La autoridad estatal informó que el recorrido conecta distintas comunidades y pasa por la zona de Parques Acuáticos .

la ruta tiene una tarifa máxima aproximada de , dependiendo del punto de origen. La autoridad estatal informó que el recorrido conecta distintas comunidades y pasa por la zona de . Frecuencia: la información disponible señala salidas frecuentes, de aproximadamente cada cinco a 10 minutos , aunque puede variar de acuerdo con la operación de la ruta.

la información disponible señala salidas frecuentes, de aproximadamente , aunque puede variar de acuerdo con la operación de la ruta. Tiempo del recorrido: el trayecto completo de la ruta Tequisquiapan–Ezequiel Montes es de alrededor de 30 minutos , aunque el tiempo exacto depende del punto donde se aborde y descienda.

el trayecto completo de la ruta Tequisquiapan–Ezequiel Montes es de alrededor de , aunque el tiempo exacto depende del punto donde se aborde y descienda. Último tramo: como Termas del Rey está en el kilómetro 10 de la carretera hacia Ezequiel Montes , es recomendable preguntar al operador cuál es el punto más cercano para descender y, si fuera necesario, completar el recorrido caminando o mediante taxi.

como Termas del Rey está en el , es recomendable preguntar al operador cuál es el punto más cercano para descender y, si fuera necesario, completar el recorrido caminando o mediante taxi. Taxi o aplicación: como referencia, Uber reporta un promedio de alrededor de $163 para el trayecto completo entre Tequisquiapan y Ezequiel Montes, pero aclara que no se trata de una tarifa fija y que el precio cambia según horario, demanda y punto exacto de origen.

Si partes desde la Ciudad de México, también existen corridas de autobús hacia Tequisquiapan desde la Terminal Central del Norte. El recorrido puede tomar aproximadamente entre tres y tres horas y media, dependiendo del servicio y las condiciones de la carretera. Al llegar a Tequisquiapan, habría que completar el último tramo mediante la ruta local, taxi o algún otro transporte disponible.

Para quienes prefieren viajar en automóvil desde la capital del país, la ruta general consiste en tomar la Autopista México-Querétaro, continuar hacia San Juan del Río y después dirigirse a Tequisquiapan. Desde ahí se toma la carretera hacia Ezequiel Montes hasta llegar al kilómetro 10.

Antes de viajar, también conviene confirmar directamente con el parque las condiciones de operación del día elegido. El sitio oficial advierte que el funcionamiento de las atracciones puede estar sujeto a las condiciones climatológicas y a un número mínimo de visitantes. Para solicitar información, Termas del Rey proporciona el teléfono (441) 277 15 25.

En cuanto al horario, la información disponible para 2026 señala como operación habitual viernes, sábado y domingo, aunque puede haber modificaciones durante vacaciones y días especiales. Por ello, es recomendable verificarlo directamente con el establecimiento antes de realizar el viaje.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.