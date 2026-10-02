Si tu molcajete nuevo suelta arenilla, no lo curaste bien: el método del arroz paso a paso

El molcajete de piedra volcánica es uno de los utensilios más tradicionales de la cocina mexicana, pero cuando llega nuevo a casa todavía no está listo para moler. Si al preparar tu primera salsa notas granitos que crujen entre los dientes, la señal es clara: el curado quedó incompleto, un proceso importante en los utensilios de cocina. La solución es moler arroz crudo varias veces dentro de la piedra para que arrastre los residuos y deje la superficie pulida.

A su vez, Larousse Cocina explica el origen del problema: “Al estar hecho de piedra volcánica, el molcajete nuevo tiene una superficie rugosa y porosa al mismo tiempo, que al ser tallada desprende partículas de piedra o arenilla”. Por eso, el objetivo del curado es rellenar esos poros y alisar el interior para que los fragmentos no se mezclen con los alimentos.

En tanto, conviene reservar tiempo antes de estrenarlo, ya que no basta con una sola molienda. La misma editorial advierte que el proceso “requiere algo de tiempo, esfuerzo y paciencia”, así que hazlo sin prisa.

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¿Cómo curar un molcajete de piedra volcánica con arroz paso a paso?

Solo necesitas arroz crudo, agua, un cepillo de cerdas duras o una escobeta de raíz y, de forma opcional, algunos dientes de ajo. Si no tienes arroz, la sal de grano cumple la misma función.

Cuidados en el uso del molcajete. (Getty Images)

Pasos para curarlo:

Limpieza inicial: talla el molcajete con agua y el cepillo para retirar el polvo y los residuos sueltos, y déjalo secar por completo.

talla el molcajete con agua y el cepillo para retirar el polvo y los residuos sueltos, y déjalo secar por completo. Molienda: coloca un puñado de arroz y muélelo con el tejolote, la piedra de mano con la que se tritura, en movimientos circulares. Cubre el fondo, las paredes y el borde superior.

coloca un puñado de arroz y muélelo con el tejolote, la piedra de mano con la que se tritura, en movimientos circulares. Cubre el fondo, las paredes y el borde superior. Tejolote incluido: frota también esta pieza contra la piedra, ya que necesita el mismo tratamiento.

frota también esta pieza contra la piedra, ya que necesita el mismo tratamiento. Enjuague: desecha el polvo grisáceo, agrega agua y talla con las manos o el cepillo hasta retirar los residuos.

desecha el polvo grisáceo, agrega agua y talla con las manos o el cepillo hasta retirar los residuos. Repetición: seca y vuelve a moler arroz, seguido de otro enjuague, las veces que haga falta.

¿Cómo saber si tu molcajete ya quedó curado y cómo cuidarlo?

La prueba del curado está en el color. Si el arroz sale gris y el agua se ve turbia, la piedra aún libera partículas. El molcajete estará listo cuando el arroz molido quede blanco y el agua salga completamente transparente.

Cuidados después del curado:

Ajo al final: moler unos dientes de ajo pelados contra las paredes es un paso opcional para cerrar el proceso.

moler unos dientes de ajo pelados contra las paredes es un paso opcional para cerrar el proceso. Último enjuague: retira los restos con agua tibia y el cepillo.

retira los restos con agua tibia y el cepillo. Secado al aire: deja que se seque por completo antes de guardarlo o usarlo. Evita el calor directo, porque puede provocar grietas en la piedra.

Con este procedimiento terminado, tu molcajete queda listo para moler especias o preparar salsas sin que la arenilla aparezca en tus platillos.

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