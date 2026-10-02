Los vasos de Starbucks vuelven a convertirse en uno de los productos más esperados de la temporada de Día de Muertos. La cadena prepara una colección especial inspirada en elementos de esta tradición mexicana, con diseños que incluyen calaveras, flores, esqueletos.

La nueva línea estará disponible en México durante octubre y contempla varias opciones de vasos para bebidas frías, además de termos y tazas. Si quieres comprar uno, aquí en adn Noticias te decimos cuánto cuestan y cuándo salen los vasos de Starbucks por el Día de Muertos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo salen los vasos de Día de Muertos de Starbucks?

La colección de Día de Muertos de Starbucks llegará a México a partir del lunes 5 de octubre, de acuerdo con la información difundida por la compañía.

En total habrá 57 mil 200 piezas disponibles en el país. La colección estará disponible para el público en general, por lo que no será necesario contar con un cupón especial para comprar las piezas.

La colección está integrada por siete artículos de edición especial: una taza de 14 onzas, un vaso de cerámica de 12 onzas, tres cold cups de 24 onzas y dos tumblers con capacidades de 10 y 20 onzas.

Colección Día de Muertos de Starbucks 2026 (Starbucks)

¿Cuánto costarán los vasos de Starbucks Día de Muertos 2026?

Hay vasos en colores naranja, azul y rojo, con ilustraciones de calaveras, esqueletos y referencias al papel picado, característico de la época.

La colección fue desarrollada por los diseñadores mexicanos Emmanuel García Cabrera y Arturo Villeda, integrantes del equipo de diseño de Starbucks México.

Por ahora, Starbucks no ha dado a conocer oficialmente los precios de cada pieza de la colección 2026.

Debido a que se trata de una edición limitada y las piezas estarán disponibles únicamente hasta agotar existencias, la disponibilidad de cada diseño dependerá del inventario de las sucursales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.