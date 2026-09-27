Aguas termales para la temporada de frío: el balneario de Hidalgo a 2 horas y media de CDMX donde la entrada cuesta desde 120 pesos y puedes quedarte a dormir

El Parque Acuático El Tephé, ubicado en Ixmiquilpan, Hidalgo, cuenta con una alberca con géiser y un hongo de lluvia, entre otras atracciones. El recinto está abierto todos los días del año, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y cuenta con 25 hectáreas donde se distribuyen 7 albercas, áreas verdes, restaurantes y distintas atracciones.

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¿Qué atracciones tiene el Parque Acuático El Tephé, en Hidalgo?

Entre sus principales atractivos está la Alberca con Géiser, que reproduce el fenómeno natural de las aguas termales de la zona a través de un géiser artificial de 20 metros de altura y un hongo de lluvia con caída de agua. También está la alberca con toboganes, una de las primeras que se diseñó en el parque, con 1.20 metros de profundidad, un aquatubo y un tobogán de 80 metros de recorrido.

Para quienes buscan más adrenalina, el parque tiene Multipistas, un juego de seis carriles para deslizarse a alta velocidad, y la alberca de Olas Gigantes, pensada para simular una experiencia marítima.

El Área Infantil, por su parte, tiene una profundidad de entre 0 y 40 centímetros y cuenta con toboganes, aquatubos, resbaladillas y animales tipo fuente, todo en aguas termales y con vigilancia de personal salvavidas.

¿Cuánto cuesta la entrada al Parque Acuático El Tephé y cómo llegar desde la CDMX?

La entrada general a este parque acuático de Hidalgo tiene un costo de $170 pesos de lunes a viernes, aunque en esos días algunas atracciones y albercas pueden estar cerradas por mantenimiento. Los fines de semana, vacaciones, puentes y días festivos, el precio sube a $250 pesos, pero funcionan todas las albercas, atracciones y servicios. Personas con tarjetón de discapacidad, pagan $120 pesos. En tanto, los niños que midan menos de un metro entran gratis, según se indica en el sitio web del lugar, aunque siempre es conveniente confirmar los valores con el parque.

Para quienes quieran quedarse más tiempo, el parque tiene Hotel Tephé, ubicado dentro de las instalaciones, a pocos metros de las áreas principales, con habitaciones sencillas y dobles. También hay una zona de campamento, con un costo de $450 pesos por espacio, aunque vale aclarar que ese monto es independiente del costo de entrada al parque, que debe pagarse aparte.

El parque se ubica sobre la Carretera México-Laredo, en la carretera Actopan-Ixmiquilpan 212, kilómetro 152, en El Tephé, Ixmiquilpan, Hidalgo. Según Google Maps, el trayecto desde la Ciudad de México toma entre 2 horas 10 minutos y 3 horas 30 minutos, recorriendo 151 kilómetros por las carreteras México 85D y México 85.

El propio parque detalla además tres rutas posibles: desde la Ciudad de México por Indios Verdes, tomando Insurgentes Norte hacia Indios Verdes, Pachuca, Actopan y finalmente El Tephé; desde la Ciudad de México por el sur, por la carretera México-Querétaro, pasando por la caseta de Tepotzotlán, Tula y Progreso de Obregón hasta llegar al parque; y desde Querétaro, por la autopista hacia la Ciudad de México, pasando San Juan del Río y Palmillas —punto donde se deja la autopista para desviarse hacia Pachuca—, y continuando por Huichapan e Ixmiquilpan hasta el destino.

Para consultas se puede contactar a los teléfonos 01 759 727 7610, 01 759 727 7598 y 01 759 727 7599.

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