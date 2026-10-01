Samsung ofrece gran combo: refrigerador Side by Side 22 pies con aire acondicionado negro en 24 MSI de $ 1,995.79

Samsung ofrece el Combo Refrigerador Side by Side con Aire Acondicionado de 1.5 toneladas, ambos equipos en color negro. El paquete completo tiene un precio de $47,899 con opción de pago en diferido. Esto es lo que debes saber sobre la promoción y los equipos.

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¿Cuánto cuesta este combo de Samsung y qué incluye?

El combo está compuesto por dos equipos: el Refrigerador Side by Side de 22 pies cúbicos, con despachador de agua, en color negro; y el aire acondicionado Bespoke AI WindFree Mini Split, tipo Inverter, solo frío, de 1.5 toneladas, 220V, también en color negro.

El combo tiene un valor de $47,899 pesos, con la opción de pagarlo en 24 cuotas sin intereses de $1,995.79, aplicando condiciones. Además, la compra de este combo otorga, según indica Samsung, 479 puntos estimados de Samsung Rewards, que se confirman al completar la compra.

El combo tiene un precio de $47,899 pesos, con la opción de pagarlo en 24 cuotas sin intereses. (Samsung)

¿Qué características tienen el refrigerador y el aire acondicionado Samsung del combo?

El refrigerador Samsung tiene una capacidad de 22 pies cúbicos, y sus dimensiones son de 912 mm de ancho, 1,780 mm de alto y 726 mm de profundidad. Su tecnología SpaceMax logra un aislamiento más delgado en las paredes internas, lo que se traduce en más espacio guardado sin que el mueble ocupe más lugar por fuera ni pierda eficiencia energética.

En cuanto a diseño, tiene un acabado tipo mostrador que se integra a los gabinetes de cocina, con puertas planas y manijas que no sobresalen de la superficie. El compresor Digital Inverter regula su velocidad según lo que necesite enfriar en cada momento, lo que se traduce en un funcionamiento más silencioso y en un ahorro de hasta 50% de energía.

Además, este refrigerador Samsung reparte el frío de forma pareja gracias al sistema All-Around Cooling, que monitorea la temperatura en todo momento para que ningún rincón quede más tibio que otro.

Por otro lado, el aire acondicionado incluido es el modelo Bespoke AI WindFree Mini Split, con tecnología Inverter, solo frío, de 1.5 toneladas y 220V. Una de sus funciones destacadas es AI Fast & Comfort Cooling que “analiza los ambientes interior y exterior para cambiar a WindFree Cooling” según cómo suele usarse el equipo.

Otra de las funciones destacadas de este aire acondicionado Samsung es su función Confort Drying que deshumidifica sin enfriar de más. En cuanto a ruido, la unidad interior funciona entre 25 y 44 dBA, según la velocidad, mientras que la unidad exterior trabaja a 50 dBA.

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