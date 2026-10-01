Costco remata pantalla Samsung Mini LED de 65 pulgadas con $4,400 de descuento: la oferta vence el 4 de octubre

Si estás buscando renovar la pantalla de la sala con algo más que solo un televisor grande, esta Samsung Mini LED de 65 pulgadas a la venta en Costco viene con varios extras interesantes: mejor control de la luz en cada escena, un procesador pensado para IA y hasta la posibilidad de preguntarle cosas al televisor mientras ves contenido. Todo eso, con un descuento que no va a durar mucho más tiempo.

Costco tiene disponible la pantalla Samsung Mini LED 4K Smart TV, de 65 pulgadas, con un descuento de $4,400 pesos sobre su precio original.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung de 65 pulgadas en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

La pantalla Samsung costaba inicialmente $16,999 pesos en Costco, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $12,599 pesos, es decir, con una rebaja de $4,400 pesos.

Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado: válida del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias.

El precio incluye el envío, con un tiempo estimado de entrega de 5 a 10 días hábiles a partir de la confirmación de la orden. La entrega se realiza en la puerta del domicilio indicado, de lunes a viernes, y no incluye desempaque ni instalación; tampoco se hacen entregas en días festivos, aclara la tienda.

La oferta de Costco en esta pantalla Samsung vence el 4 de octubre de 2026. (Costco)

¿Qué características tiene esta pantalla Samsung Mini LED en rebaja en Costco?

El equipo utiliza tecnología Mini LED, que según describe la ficha del producto en Costco, aplica “retroiluminaciones más pequeñas que las de los LED normales para controlar la luz con mayor precisión”, logrando así detalles más finos y una imagen con mayor profundidad.

Con el procesador NQ4 AI Gen2, la marca apuesta a la inteligencia artificial para mejorar tanto lo que se ve como lo que se escucha: 20 redes neuronales trabajan en conjunto sin importar si en la pantalla hay una serie, una partida de videojuegos o un partido en vivo.

A eso se suma Samsung Vision AI Companion, pensado para convertir al televisor en algo parecido a un asistente propio. La idea es simple: se le pregunta algo, sea sobre lo que se está viendo o sobre cualquier tema del día a día, y distintos agentes de inteligencia artificial responden ahí mismo, con video e imagen, directamente en la pantalla grande.

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