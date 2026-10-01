Si tienes pensado adquirir un nuevo celular de alta gama sin pagar enormes cantidades, aprovecha la promoción que tiene Walmart en el Samsung Galaxy S25 Ultra en su página web.

A pesar de no ser el recién lanzado por parte de la compañía surcoreana, el Galaxy S25 Ultra tiene muy buenas reseñas y un largo tiempo de actualizaciones, por lo que es una buena opción para cambiar de smartphone.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 Ultra en Walmart?

El precio de lista mostrado en la página de Walmart es de 9 mil 277 pesos por el Samsung Galaxy S25 Ultra. Además, ofrece hasta 18 mensualidades.

Esto representa un gran ahorro ya que en otras páginas este mismo smartphone se encuentra en precios que van desde los 15 mil hasta los 20 mil pesos.

Oferta Samsung Galaxy S25 Ultra

Características del Samsung Galaxy S25 Ultra

Si aún no te convence hacer este cambio, estas son las características del smartphone de Samsung:

Sistema operativo Android 15

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas

Tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz

Batería de 5 mil mAh

Cámara trasera triple con sensores de 200 MP, 50 MP y 10 MP

Procesador de última generación

Memoria RAM de 12 GB

Vale la pena aclarar que este precio solamente es para el negro titanio, el resto de los colores tienen otro precio y también está sujeto a disponibilidad.

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