Una de las películas más esperadas del 2026 y desde hace muchos años es Avengers: Doomsday. Desde que se reveló que Robert Downey Jr. encarnará al Dr. Doom en un giro inesperado al Universo Cinematográfico de Marvel la expectativa creció.

Nadie se queda afuera. Él puede con todos.



La preventa general de #AvengersDoomsday en todos los formatos comienza el 2 de octubre. ¿Están listos? pic.twitter.com/V7Hpqiavfy — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) September 30, 2026

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Motivo por lo que se sabía que la preventa para este evento cinematográfico iba a ser una auténtica locura, y lo fue, pues al lanzarse las entradas para las funciones en formato IMAX los portales y las app colapsaron y fueron pocos los que lograron conseguir una entrada.

¿Cuándo y a qué hora es la segunda preventa de Avengers: Doomsday?

Con todo esto, las cadenas de cine decidieron lanzar una segunda preventa para Avengers: Doomsday, esta vez para las versiones en formato convencional, misma que está fechada para el 2 de octubre de 2026 y como se sabe será a partir de las 12:01 de ese viernes en la que las apps y los portales de ambas cadenas activen la venta de boletos.

Vuelve la función de medianoche con Avengers: Doomsday

Antes de la pandemia era común que los grandes estrenos, principalmente de Marvel se estrenaran en los primeros minutos del día en que salieran a la luz las películas, sin embargo, cuando llegó el COVID-19 y la nueva normalidad esto cambió.

Películas de Marvel como Spiderman: No Way Home, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Thor: Love and Thunder Black Panther: Wakanda Forever, Deadpool y Wolverine, Capitán América: Brave New World,Thunderbolts*, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos y hasta Spider-Man: Brand New Day entre otras, fueron estrenadas en horarios comunes, sin embargo, Avengers: Doomsday marcará el regreso de la tradición de ser de los primeros en ver las películas más esperadas con su estreno en función de medianoche.

Esto lo confirmó la primera preventa de la película que marcará el regreso de Chris Evans, Robert Downey Jr. y Chris Hemsworth a la pantalla grande juntos para una nueva entrega de Marvel.

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