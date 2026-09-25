Bodega Aurrera remata refrigerador Mabe de 14 Pies con despachador de agua y ahorro de energía con 25% de descuento y hasta 12 MSI

Bodega Aurrera tiene en rebaja el refrigerador Mabe de 14 pies, con despachador de agua y acabado Black Mate, con un descuento de $3,500 pesos sobre su precio original y meses sin intereses. Esto es lo que cuesta el electrodoméstico y sus características.

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¿Cuánto cuesta el refrigerador Mabe en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

El refrigerador Mabe, identificado con el modelo RME360FDMRD0, costaba inicialmente $12,990 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $9,490 pesos, es decir, con una rebaja de $3,500 pesos sobre el costo original, alrededor de un 25% menos.

El equipo también se puede financiar hasta en 12 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $3,163.33

6 MSI de $1,581.67

9 MSI de $1,054.44

12 MSI de $790.83

El refrigerador Mabe tiene un descuento de $3,500 pesos sobre su precio original en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene este refrigerador Mabe de 14 Pies a la venta en Bodega Aurrera?

El refrigerador Mabe de 14 pies ofrece un amplio espacio interior, pensado para almacenar alimentos y recipientes grandes sin problema. Cuenta con un total de 5 anaqueles y un anaquel en la puerta, pensado para colocar botellas y liberar espacio en el resto del refrigerador Además, presenta un cajón de vegetales que ayuda a mantener mayor frescura en frutas y verduras. En la parte del congelador, el diseño busca aprovechar cada espacio disponible, para poder guardar todo el súper de la semana.

En cuanto a eficiencia, el equipo a la venta en Bodega Aurrera incorpora tecnología Home Energy Saver, que contribuye al ahorro de energía en el día a día.

Sin el empaque, las medidas del refrigerador son: 173.50 cm de alto, 68 cm de ancho y 71.12 cm de longitud, un aspecto importante a tener en cuenta antes de efectuar la compra.

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