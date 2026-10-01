Con $450 pesos de descuento en Tramontina: oferta en combo para completar la batería de cocina con ollas, sartenes y cubiertos en color negro

Completar la cocina familiar con ollas antiadherentes resistentes para preparaciones diarias y un juego amplio de cubiertos para la mesa durante reuniones familiares suele implicar dos compras separadas en diferentes tiendas con costos acumulados importantes. Dentro del catálogo oficial de la tienda Tramontina Store México se puede conseguir la batería Turim de 10 piezas con revestimiento Starflon Max y el juego de cubiertos New Kolor de 24 piezas con láminas de acero inoxidable y mangos de polipropileno en un paquete coordinado estéticamente.

El combo se cotiza actualmente en $1,806 pesos frente al precio original de catálogo combinado de $2,258 pesos entre ambos productos, con un ahorro directo total de $451 pesos menos del valor tradicional sumado. La batería Turim individual se puede pagar en 12 meses sin intereses con cuotas de $133.26 pesos cada una.

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Carrito Tramontina para batería de cocina (Tramontina)

Qué incluye la batería Tramontina Turim de 10 piezas

La batería Tramontina Turim representa el componente principal del combo con configuración completa de 10 piezas en color negro premium. El modelo integra cuerpo de aluminio con alta conductividad térmica para calentamiento rápido y uniforme durante las preparaciones cotidianas, complementado con revestimiento interno Starflon Max antiadherente propio de la marca brasileña y revestimiento externo en poliéster negro.

El revestimiento Starflon Max representa la tecnología antiadherente premium Tramontina característica de las líneas intermedias y premium del catálogo oficial, cuya aplicación requiere menos aceite durante la cocción, facilita considerablemente el desprendimiento de alimentos y simplifica la limpieza posterior con agua tibia y jabón suave.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Turim

línea Total 10 piezas completas

completas Cuerpo de aluminio alta conductividad

alta conductividad Revestimiento interno Starflon Max antiadherente

antiadherente Revestimiento externo poliéster negro

Color negro premium

premium Dimensiones 31.70 × 46.20 × 20 cm

Peso 2.65 kg del empaque

del empaque Precio catálogo $1,999 con descuento $1,599

con descuento Ahorro individual $399.80 (20% descuento)

Qué incluye el juego de cubiertos Tramontina New Kolor

El juego de cubiertos Tramontina New Kolor completa el combo coordinando estéticamente con la batería Turim gracias al color negro característico presente en ambos productos. El juego integra 24 piezas con láminas de acero inoxidable premium y mangos de polipropileno negro diseñados para múltiples usos cotidianos durante los años de vida útil del juego completo familiar.

Las láminas de acero inoxidable garantizan durabilidad prolongada, resistencia a la corrosión y facilidad de mantenimiento característica de la marca brasileña Tramontina con más de un siglo de trayectoria internacional desde 1911, mientras que los mangos de polipropileno negro ofrecen agarre seguro y cómodo durante las sesiones prolongadas de preparación de alimentos o uso en la mesa familiar.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea New Kolor

línea Total 24 piezas completas

completas Láminas de acero inoxidable premium

premium Mangos de polipropileno negro

negro Color negro coordinado con batería Turim

coordinado con batería Turim Múltiples servicios familiares

Precio catálogo $259 con descuento $207

con descuento Ahorro individual $51.80 (20% descuento)

(20% descuento) Diseño estético coordinado con batería Turim

Garantía oficial Tramontina México

El combo cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en ollas, sartenes, tapas, recubrimiento antiadherente Starflon Max, láminas de acero inoxidable, mangos de polipropileno y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para estas líneas específicas. La compra se realiza directamente a través de Tramontina Store México (tramontina.com.mx), tienda oficial del fabricante que ofrece envío gratis en pedidos desde $499 pesos. Además Tramontina ofrece adicionalmente un cupón de bienvenida con 10 por ciento de descuento adicional para nuevos usuarios registrados mediante el código TRAMONTINAMX aplicable durante la primera compra en el sitio oficial.

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