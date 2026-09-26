Bodega Aurrera remata combo de pantalla Samsung 85″ + Barra de Sonido: una oferta bomba con 55% de descuento

¿En busca de una pantalla con sonido superior? Bodega Aurrera tiene en rebaja el combo de pantalla Samsung 85 pulgadas Neo QLED, con Quantum Mini LED, 4K y Vision AI, junto a una barra de sonido 2.0 canales HW-B400F, con un descuento del 55% sobre su precio original.

Esto es lo que cuesta el set en Bodega Aurrera y todo lo que tienes que saber sobre los equipos.

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¿Cuánto cuesta el combo Samsung en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

El combo de pantalla y barra de sonido costaba inicialmente $41,898 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $18,899 pesos, es decir, con una rebaja de $22,999 pesos (alrededor del 55% de descuento).

El combo también se puede financiar hasta en 12 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $6,299.67

6 MSI de $3,149.83

9 MSI de $2,099.89

12 MSI de $1,574.92

Bodega Aurrera ofrece el set en rebaja y con opción de compra en hasta 12 MSI. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene esta pantalla Samsung de 85 pulgadas?

La pantalla cuenta con tecnología Neo QLED y Quantum Mini LED, controlada con precisión por la tecnología Quantum Matrix, que según describe la ficha del producto garantiza “una nitidez precisa y un mayor brillo en cada fotograma”.

El equipo integra el procesador NQ4 AI de Samsung, pensado para mejorar la experiencia de imagen y sonido, ya sea al transmitir programas, jugar videojuegos o ver deportes en vivo. También incluye Samsung Vision AI, una función que permite hacer preguntas y recibir respuestas en video e imagen a través de distintos agentes de inteligencia artificial, directamente en la pantalla.

La pantalla cuenta con Gaming Hub, que reúne juegos de aplicaciones, consolas y plataformas en la nube en un solo lugar, con recomendaciones personalizadas según los juegos que suele elegir el usuario. El sistema operativo es One UI Tizen, que ofrece una experiencia fluida entre dispositivos Samsung, acceso rápido a contenido y protección con la seguridad de Samsung Knox.

Por su parte, la Barra de Sonido 2.0 Ch HW-B400F suma un sistema de sonido compacto con woofer integrado. Se conecta de forma inalámbrica a la pantalla mediante Bluetooth, y puede controlarse con el mismo control remoto de la pantalla, incluyendo funciones como encendido, volumen y efectos de sonido. Cuenta con ampliación del sonido envolvente, que proyecta el audio en todas las direcciones, y con la función Voice Enhance, que realza el diálogo de series y películas. También tiene un puerto HDMI ARC para conectar dispositivos externos, y un Modo Nocturno que reduce los graves para escuchar con claridad sin molestar a otras personas.

En cuanto a especificaciones técnicas, la pantalla Samsung a la venta en Bodega Aurrera mide 85 pulgadas y tiene resolución 4K (3,840 x 2,160).

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