El número que cambia la seguridad de tu Samsung en One UI 9: 13 intentos y tu teléfono se bloquea para siempre

Proteger la información personal almacenada en el Samsung Galaxy frente a intentos de acceso no autorizado por terceros representa una prioridad para los usuaruos. La nueva política de seguridad One UI 9 implementa una escala progresiva verificable oficial de restricciones por intentos fallidos de desbloqueo que culmina con el bloqueo permanente del dispositivo tras 13 intentos consecutivos incorrectos, medida específica diseñada por Samsung para prevenir ataques de fuerza bruta durante el uso cotidiano del smartphone Galaxy.
Según la información oficial publicada por Samsung US en su sitio corporativo dedicado a One UI, la nueva política de bloqueo mejorada se aplicará específicamente a partir de los nuevos modelos lanzados con One UI 9, complementando el ecosistema de seguridad Knox Vault + Personal Data Engine + KEEP durante los años de vida útil del dispositivo.
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La escala oficial de restricciones progresivas según Samsung
Samsung identifica en su sitio corporativo oficial una escala progresiva verificable oficial de restricciones por número de intentos fallidos de desbloqueo, cada uno con tiempo de espera específico:
- 5 intentos fallidos: restricción de entrada durante 1 minuto
- 6 intentos fallidos: restricción de entrada durante 5 minutos
- 7 intentos fallidos: restricción de entrada durante 15 minutos
- 8 intentos fallidos: restricción de entrada durante 30 minutos
- 9 intentos fallidos: restricción de entrada durante 90 minutos
- 10 intentos fallidos: restricción de entrada durante 4 horas
- 11 intentos fallidos: restricción de entrada durante 12 horas
- 12 intentos fallidos: restricción de entrada durante 24 horas
- 13 intentos fallidos: bloqueo permanente del dispositivo solo desbloqueable mediante restablecimiento de fábrica
Por qué Samsung implementó esta política de seguridad
Samsung identifica en su sitio corporativo oficial el objetivo específico de la implementación de esta política:
- Prevenir ataques de fuerza bruta que intentan adivinar la contraseña probando secuencialmente todos los valores posibles del código
- Proteger datos personales almacenados en el dispositivo Samsung Galaxy familiar durante los años de uso cotidiano
- Aumentar exponencialmente el tiempo necesario para intentos sistemáticos de acceso no autorizado por terceros
- Complementar el sistema Knox Vault con protección adicional específica contra ataques por desbloqueo forzado
- Reforzar Personal Data Engine y KEEP con capa adicional de seguridad específica contra intentos fallidos consecutivos
- Aplicar solo a nuevos modelos lanzados oficialmente con One UI 9 de fábrica
- Requerir restablecimiento de fábrica ante bloqueo permanente para eliminar posibilidad de acceso posterior
Es importante mencionar que el restablecimiento de fábrica requerido para desbloquear un dispositivo tras 13 intentos fallidos elimina toda la información almacenada en el smartphone Samsung Galaxy sin posibilidad de recuperación posterior si no se cuenta con respaldo previo en Samsung Cloud o servicios equivalentes de almacenamiento en la nube.
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