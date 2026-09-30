El número que cambia la seguridad de tu Samsung en One UI 9: 13 intentos y tu teléfono se bloquea para siempre

Proteger la información personal almacenada en el Samsung Galaxy frente a intentos de acceso no autorizado por terceros representa una prioridad para los usuaruos. La nueva política de seguridad One UI 9 implementa una escala progresiva verificable oficial de restricciones por intentos fallidos de desbloqueo que culmina con el bloqueo permanente del dispositivo tras 13 intentos consecutivos incorrectos, medida específica diseñada por Samsung para prevenir ataques de fuerza bruta durante el uso cotidiano del smartphone Galaxy.

Según la información oficial publicada por Samsung US en su sitio corporativo dedicado a One UI, la nueva política de bloqueo mejorada se aplicará específicamente a partir de los nuevos modelos lanzados con One UI 9, complementando el ecosistema de seguridad Knox Vault + Personal Data Engine + KEEP durante los años de vida útil del dispositivo.

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The One UI 9.0 (Android 17) stable update for the Samsung Galaxy S25 series is finally here.



- Samsung has ended the One UI 9.0 beta for the Galaxy S25 series and started rolling out the stable update in South Korea (firmware version: S93xNKSUCDZIF).

- The update is available… pic.twitter.com/RAibLqxsrH — SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) September 28, 2026

La escala oficial de restricciones progresivas según Samsung

Samsung identifica en su sitio corporativo oficial una escala progresiva verificable oficial de restricciones por número de intentos fallidos de desbloqueo, cada uno con tiempo de espera específico:

5 intentos fallidos : restricción de entrada durante 1 minuto

: restricción de entrada durante 6 intentos fallidos : restricción de entrada durante 5 minutos

: restricción de entrada durante 7 intentos fallidos : restricción de entrada durante 15 minutos

: restricción de entrada durante 8 intentos fallidos : restricción de entrada durante 30 minutos

: restricción de entrada durante 9 intentos fallidos : restricción de entrada durante 90 minutos

: restricción de entrada durante 10 intentos fallidos : restricción de entrada durante 4 horas

: restricción de entrada durante 11 intentos fallidos : restricción de entrada durante 12 horas

: restricción de entrada durante 12 intentos fallidos : restricción de entrada durante 24 horas

: restricción de entrada durante 13 intentos fallidos: bloqueo permanente del dispositivo solo desbloqueable mediante restablecimiento de fábrica

Por qué Samsung implementó esta política de seguridad

Samsung identifica en su sitio corporativo oficial el objetivo específico de la implementación de esta política:

Prevenir ataques de fuerza bruta que intentan adivinar la contraseña probando secuencialmente todos los valores posibles del código

que intentan adivinar la contraseña probando secuencialmente todos los valores posibles del código Proteger datos personales almacenados en el dispositivo Samsung Galaxy familiar durante los años de uso cotidiano

almacenados en el dispositivo Samsung Galaxy familiar durante los años de uso cotidiano Aumentar exponencialmente el tiempo necesario para intentos sistemáticos de acceso no autorizado por terceros

necesario para intentos sistemáticos de acceso no autorizado por terceros Complementar el sistema Knox Vault con protección adicional específica contra ataques por desbloqueo forzado

con protección adicional específica contra ataques por desbloqueo forzado Reforzar Personal Data Engine y KEEP con capa adicional de seguridad específica contra intentos fallidos consecutivos

con capa adicional de seguridad específica contra intentos fallidos consecutivos Aplicar solo a nuevos modelos lanzados oficialmente con One UI 9 de fábrica

lanzados oficialmente con One UI 9 de fábrica Requerir restablecimiento de fábrica ante bloqueo permanente para eliminar posibilidad de acceso posterior

Es importante mencionar que el restablecimiento de fábrica requerido para desbloquear un dispositivo tras 13 intentos fallidos elimina toda la información almacenada en el smartphone Samsung Galaxy sin posibilidad de recuperación posterior si no se cuenta con respaldo previo en Samsung Cloud o servicios equivalentes de almacenamiento en la nube.

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