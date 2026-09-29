Saber con precisión cuántos años más recibirá actualizaciones oficiales el smartphone Samsung Galaxyrepresenta información clave usuarios de la marca. La política oficial vigente de actualizaciones Samsung establece cuatro tramos específicos para el One UI 9 según la generación del dispositivo y la línea comercial correspondiente.

Según la información oficial publicada por Samsung Newsroom Perú, existen categorías oficiales verificables con diferentes años de soporte que audiencia decisora debe conocer antes de calcular la vigencia real del dispositivo.

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Los 4 tramos oficiales de la política de actualizaciones Samsung

Gama premium desde Galaxy S24, Z Fold6 y Z Flip6 en adelante : 7 años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad garantizados por Samsung

: de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad garantizados por Samsung Gama media reciente Galaxy A26, A36 y A56 desde noviembre 2025 : 6 años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad

: de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad Gama de entrada reciente Galaxy A07 y A17 desde noviembre 2025 : 6 años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad

: de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad Modelos anteriores a 2024 como Galaxy S21, S22, Note20, A53 5G, Z Fold3 y Z Flip3: esquema previo con 4 generaciones de sistema operativo y 5 años totales de parches de seguridad

Samsung actualiza sus celulares con One UI 9: Galaxy AI estrena funciones sorprendentes One UI 9 ya está aquí: estas son las nuevas funciones que Samsung lleva a sus Galaxy (SamMobile - Samsung)

Estos tramos oficiales verificables representan la política vigente Samsung publicada en el comunicado oficial de Samsung Newsroom Perú por Manuel Cigarán, Director de la División de Mobile Experience de Samsung Perú, quien confirmó que la extensión del soporte “refleja el compromiso de Samsung por ofrecer una experiencia confiable y sostenible para todos los usuarios” según cita oficial verificable del comunicado corporativo.

Cómo calcular tú mismo hasta cuándo tu Samsung tendrá soporte

Basado en la política oficial vigente, los usuarios de Samsung pueden calcular directamente hasta cuándo su dispositivo específico recibirá actualizaciones mayores del sistema operativo aplicando una fórmula sencilla:

Paso 1 : identificar el año de lanzamiento oficial del modelo Samsung Galaxy específico

: identificar el año de lanzamiento oficial del modelo Samsung Galaxy específico Paso 2 : identificar la categoría oficial que corresponde al modelo (premium, media reciente, entrada reciente o anterior a 2024)

: identificar la categoría oficial que corresponde al modelo (premium, media reciente, entrada reciente o anterior a 2024) Paso 3 : sumar los años correspondientes según la categoría (7 años premium, 6 años media reciente, 6 años entrada reciente, 4 generaciones anterior a 2024)

: sumar los años correspondientes según la categoría (7 años premium, 6 años media reciente, 6 años entrada reciente, 4 generaciones anterior a 2024) Paso 4 : el resultado corresponde al año exacto en que termina el soporte oficial mayor del dispositivo

: el resultado corresponde al año exacto en que termina el soporte oficial mayor del dispositivo Ejemplo Galaxy S24 premium : 2024 lanzamiento + 7 años = soporte hasta 2031

: 2024 lanzamiento + 7 años = soporte hasta 2031 Ejemplo Galaxy A26 media reciente : 2025 lanzamiento + 6 años = soporte hasta 2031

: 2025 lanzamiento + 6 años = soporte hasta 2031 Ejemplo Galaxy A17 entrada reciente : 2025 lanzamiento + 6 años = soporte hasta 2031

: 2025 lanzamiento + 6 años = soporte hasta 2031 Ejemplo Galaxy S22 anterior 2024: 2022 lanzamiento + 5 años seguridad = soporte hasta 2027

The One UI 9.0 (Android 17) stable update for the Samsung Galaxy S25 series is finally here.



- Samsung has ended the One UI 9.0 beta for the Galaxy S25 series and started rolling out the stable update in South Korea (firmware version: S93xNKSUCDZIF).

- The update is available… pic.twitter.com/RAibLqxsrH — SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) September 28, 2026

Cómo verificarlo directamente desde el propio dispositivo Samsung

Samsung facilita varias vías oficiales verificables para consultar el estatus real del modelo Samsung Galaxy específico:

Vía 1: Ajustes del dispositivo → Actualización de software → verificar disponibilidad de actualizaciones y última fecha oficial

→ Actualización de software → verificar disponibilidad de actualizaciones y última fecha oficial Vía 2: Página oficial de soporte Samsung → samsung.com/mx/support → buscar modelo específico → consultar política actualizaciones

→ samsung.com/mx/support → buscar modelo específico → consultar política actualizaciones Vía 3: Aplicación Samsung Members → sección soporte técnico → consultas específicas modelo Galaxy

→ sección soporte técnico → consultas específicas modelo Galaxy Vía 4: Samsung Newsroom oficial → news.samsung.com/latin → publicaciones oficiales políticas actualizaciones

→ news.samsung.com/latin → publicaciones oficiales políticas actualizaciones Vía 5: Red nacional centros servicio Samsung México → asesoría personalizada sobre estatus específico modelo Galaxy

→ asesoría personalizada sobre estatus específico modelo Galaxy Vía 6: Teléfono soporte oficial Samsung México → consulta directa con especialistas certificados fabricante

Estas vías oficiales verificables permiten confirmar directamente la información oficial de Samsung sin necesidad de consultar fuentes externas no oficiales que pueden contener información desactualizada o incorrecta sobre modelos específicos comercializados en el mercado mexicano actual.

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