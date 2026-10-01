Martha Trujillo, especialista en fumigación: “Uno de los errores más frecuentes para combatir las termitas es recurrir únicamente a insecticidas domésticos”

La temporada de lluvias no solo trae consigo mosquitos y cucarachas: también genera las condiciones ideales para una de las plagas más difíciles de detectar dentro de una vivienda, un fenómeno parecido al que aprovechan los caracoles que se comen las plantas del jardín después de cada lluvia. Según la especialista en fumigación, Martha Trujillo, al vivir bajo tierra o dentro de la madera, las termitas pueden permanecer ocultas durante meses mientras deterioran puertas y muebles, y el daño suele estar avanzado para cuando sus señales se vuelven visibles.

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¿Por qué fallan los insecticidas domésticos contra las termitas?

Martha Trujillo, directora de Fumigadora América, advirtió que la humedad propia de la temporada incrementa la actividad de las termitas y señaló que uno de los errores más frecuentes es recurrir únicamente a insecticidas domésticos. Aunque estos productos pueden eliminar algunos ejemplares visibles, no erradican la colonia, ya que continúa extendiéndose por debajo del suelo o dentro de las estructuras.

Ignorar el problema puede salir muy caro: además del daño estructural, las termitas representan un gasto importante para las familias. De acuerdo con Trujillo, un tratamiento profesional puede costar desde $5,000 hasta $200,000 pesos, según la magnitud de la infestación, la cantidad de perforaciones necesarias y el tipo de tratamiento que requiera el inmueble, mientras que el solo diagnóstico tiene un costo de 3 mil pesos. Mantener rutinas simples de mantenimiento en casa, como usar la esponja profesional que 3M recomienda para conservar los utensilios de cocina, ayuda a detectar a tiempo cualquier señal de deterioro antes de que se vuelva un problema mayor.

La especialista fue directa sobre el motivo: “la termita es subterránea. En lugar de haberla controlado aquí, ya caminó y la tenemos en otra área”, explicó. Un tratamiento superficial no elimina el problema, solo desplaza a la colonia hacia otra zona de la vivienda.

Termitas En México existen cerca de 90 especies de termitas, aunque pocas afectan las viviendas. (Imagen generada con IA | Grok)

En México se identifican cerca de 90 especies de termitas, aunque solo algunas de ellas afectan construcciones y mobiliario de madera, lo que explica por qué la plaga puede pasar desapercibida durante tanto tiempo en distintos tipos de vivienda.

La especialista explicó que si las termitas ya son visibles, normalmente significa que la colonia lleva tiempo instalada. Si el problema se deja pasar durante meses, los insectos continúan expandiéndose hacia otras áreas de la vivienda, lo que vuelve más complejo y costoso su control.

¿Cómo detectar una plaga de termitas a tiempo?

Especialistas en control de plagas recomiendan prestar atención a un conjunto de señales que suelen aparecer antes de que el daño sea visible a simple vista. Estas son las señales de una posible infestación:

La aparición de insectos alados parecidos a hormigas, especialmente después de las lluvias

Túneles delgados de tierra en paredes, cimientos o marcos de puertas

Madera que suena hueca al golpearla

Puertas o ventanas que comienzan a atorarse

Detectar la plaga en esta etapa temprana reduce de forma considerable el costo del tratamiento y evita que el daño avance hasta comprometer la estructura de la vivienda, la misma lógica preventiva que aplica a otros arreglos caseros, como saber destapar el fregadero de la cocina sin llamar al plomero antes de que el problema se agrave.

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