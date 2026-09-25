Costco remata refrigerador Hisense French Door de 22 pies con $7,000 de descuento: tiene tecnología Inverter y la oferta vence el 27 de septiembre

Costco tiene el refrigerador Hisense French Door de 22 pies en descuento. El electrodoméstico se puede comprar ahora con un ahorro de $7,000 pesos. El modelo destaca por su gran capacidad, color gris y puertas planas. Si estás pensando en adquirir un nuevo refrigerador, este podría ser una opción. Pero ten en cuenta que la oferta es por tiempo limitado.

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Refrigerador Hisense con ahorro en Costco: ¿Cuánto cuesta y hasta cuándo dura la rebaja?

El refrigerador Hisense 22 pues cuesta ahora $15,999 pesos en Costco. Esto es $7,000 pesos más bajo que el precio original del equipo, que alcanzaba los $22,999 pesos.

Es importante mencionar que la promoción comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 27 de septiembre de 2026 y está limitada hasta agotar existencias. Otro punto a tener en cuenta es que el precio de compra incluye el envío.

El diseño de puerta plana cuenta con recubrimiento antihuellas dactilares y la manija empotrada brinda mayor firmeza al abrir y cerrar. (Costco)

¿Cuáles son las características del refrigerador Hisense a la venta en Costco?

Este refrigerador tiene una capacidad de 22 pies cúbicos. Visualmente destaca por sus puertas estilo french door, planas y de color gris, con recubrimiento anti huellas dactilares. El equipo tiene manija empotrada, lo que brinda mayor firmeza al abrir y cerrar el aparato.

El electrodoméstico a la venta en Costco también cuenta con tecnología Inverter que “ayuda a ahorrar energía, mantener el hogar más silencioso y enfriar o congelar los alimentos de una manera rápida para conservar su nutrición y frescura”.

En cuanto a especificaciones técnicas, el aparato mide 79.4 cm de ancho y profundidad y 172.5 cm de alto, datos a tener en cuenta para asegurarte de que el equipo entra en la cocina.

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