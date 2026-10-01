Revolución por One UI 9: lo que dice la letra pequeña de Samsung sobre las funciones de IA

El despliegue oficial de One UI 9 en los modelos Galaxy S26, S26 Plus y S26 Ultra desde el 16 de septiembre de 2026 implica también revisar con atención las condiciones específicas que Samsung establece sobre la gratuidad real de las funciones de inteligencia artificial integradas en el sistema. La letra pequeña oficial de Samsung Galaxy AI contiene una cláusula central que los usuarios debe conocer antes de asumir que todas las novedades promocionadas durante el lanzamiento permanecerán sin costo durante los años posteriores del dispositivo familiar.

Según la información publicada por Samsung US en su portal corporativo oficial dedicado a Galaxy AI, complementada con el comunicado oficial de Samsung Newsroom México, la marca surcoreana se reserva el derecho de incorporar funciones mejoradas o servicios nuevos de pago sin especificar cuáles ni cuándo.

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Qué dice exactamente la cláusula central de Samsung sobre Galaxy AI

Samsung establece en los términos oficiales de Galaxy AI una cláusula específica antes de confiar completamente en la gratuidad promocionada de las funciones de inteligencia artificial del sistema operativo One UI 9. La cita textual oficial publicada por Samsung US en su portal corporativo dedicado a Galaxy AI establece que “las funciones básicas de Galaxy AI que ofrece Samsung son gratuitas”, pero la cláusula continúa con una reserva importante: “versiones futuras podrían incluir funciones mejoradas o nuevos servicios de pago”.

One UI 9 One UI 9: estos son los Galaxy que recibirán la versión completa y los que tendrán funciones limitadas (Samsung)

La definición técnica oficial de qué se considera función básica también aparece claramente establecida en los términos corporativos de la marca surcoreana. Samsung aclara que las funciones básicas de Galaxy AI son los servicios listados en la sección Advanced intelligence en los Términos y Condiciones vigentes de Samsung Services, documento corporativo con vigencia a septiembre 2026 y cambios aplicados desde enero 2026.

Adicionalmente, la cláusula central establece una exclusión importante sobre funciones de terceros integradas en el ecosistema Galaxy. Samsung aclara que los servicios desarrollados por otras empresas tienen términos y condiciones propios separados del compromiso corporativo del fabricante surcoreano, condición que afecta directamente a funciones populares como Circle to Search o Gemini desarrolladas por Google que no quedan cubiertas por la garantía de gratuidad Samsung Galaxy AI.

Las 13 funciones básicas gratuitas garantizadas por Samsung

Según el análisis especializado publicado por Android Authority, la lista oficial de funciones básicas de Galaxy AI incluidas dentro de la sección Advanced intelligence de los Términos de Samsung Services garantiza la gratuidad para los siguientes servicios específicos:

Call Assist : asistencia inteligente durante llamadas telefónicas

: asistencia inteligente durante llamadas telefónicas Writing Assist : ayuda para redacción de textos y mensajes

: ayuda para redacción de textos y mensajes Photo Assist : edición de fotografías mediante inteligencia a

: edición de fotografías mediante inteligencia a rtificial

Interpreter : traducción simultánea entre múltiples idiomas

: traducción simultánea entre múltiples idiomas Note Assist : asistencia para toma de notas inteligentes

: asistencia para toma de notas inteligentes Transcript Assist : transcripción automática de audio a texto

: transcripción automática de audio a texto Browsing Assist : asistencia para navegación web inteligente

: asistencia para navegación web inteligente Photo Ambient : generación de fondos de pantalla dinámicos con AI

: generación de fondos de pantalla dinámicos con AI Drawing Assist : asistencia para dibujo y creación visual

: asistencia para dibujo y creación visual Bixby : asistente virtual nativo Samsung

: asistente virtual nativo Samsung Health Assist : funciones de bienestar y salud con AI

: funciones de bienestar y salud con AI Now Brief : resúmenes personalizados del día

: resúmenes personalizados del día Audio Eraser: eliminación de ruido en grabaciones de audio

Estas 13 funciones representan la base garantizada por Samsung sin costo adicional para usuarios Galaxy con One UI 9 instalado, mientras que las nuevas incorporaciones destacadas durante el lanzamiento como My FanCam, Now Nudge, Generative Cards de Now Brief, Creative Studio e Interpreter Thread View se añaden como mejoras de las funciones base ya existentes.

Qué funciones no están cubiertas por la garantía de gratuidad

La cláusula oficial Samsung establece límites claros sobre qué funciones quedan fuera del compromiso de gratuidad.

Funciones de terceros : servicios desarrollados por otras empresas con términos y condiciones propios

: servicios desarrollados por otras empresas con términos y condiciones propios Circle to Search de Google : función de búsqueda visual integrada con términos separados

: función de búsqueda visual integrada con términos separados Gemini de Google : asistente de inteligencia artificial Google con política comercial propia

: asistente de inteligencia artificial Google con política comercial propia Servicios externos integrados : aplicaciones de terceros instaladas por el usuario con sus propios cobros

: aplicaciones de terceros instaladas por el usuario con sus propios cobros Funciones futuras mejoradas : Samsung se reserva el derecho de cobrar por versiones premium futuras

: Samsung se reserva el derecho de cobrar por versiones premium futuras Nuevos servicios AI : Samsung se reserva el derecho de lanzar servicios adicionales de pago

: Samsung se reserva el derecho de lanzar servicios adicionales de pago Suscripciones premium potenciales: posibilidad de modelo freemium con capa paga en el futuro

Estas exclusiones representan la zona gris donde Samsung no garantiza la gratuidad y dónde se debe revisar periódicamente los términos y condiciones vigentes del fabricante para mantenerse informado sobre posibles cambios durante los años de vida útil del smartphone Galaxy familiar.

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